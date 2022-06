Adrian Mutu, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Alexandra Dinu! Care a fost adevăratul motiv pentru care relația nu a mers?

Adrian Mutu și-a lansat, weekendul trecut, cartea autobiografică, unde a povestit amănunte picante din viața personală. Antrenorul a vorbit și despre prima sa căsnicie, cea cu Alexandra Dinu, explicând care au fost motivele pentru care relația nu a funcționat.

Adrian Mutu a vorbit în cartea sa despre căsniciile sale, printre care se numără și ea cu Alexandra Dinu. La numai 19 ani, frumoasa blondină de la Protv se căsătorea cu tânărul fotbalist care promitea multe în lumea sportului, însă, după doar doi ani, cei doi și-au spus "adio".

"Ne-am întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Tineri, foarte tineri, eu 21, ea 19!”, scrie antrenorul în cartea sa.

Despre motivele care au dus la ruptura relației, Adrian Mutu mărturisește că amândoi au fost extrem de tineri când au luat decizia de a se căsători. El recunoaște că în acel moment nu a fost pregătit pentru tot ceea ce însemna o relație serioasă, astfel că lipsa experienței și tinerețea și-a spus cuvântul.

"Abia plecasem în Italia, Alexandra rămânea în țară, era greu. Însă relația avansa, așa că am început să ne gândim la căsătorie și, după șase luni, am făcut acest pas. A fost o iubire fulgerătoare, de adolescenți, aș spune chiar de copii. Dacă mă uit înapoi, cred că la această vârstă, un bărbat nu e copt, mai are de mâncat mămăligă. Atenție, nu spun că cei care se căsătoresc de tineri nu au șanse să rămână împreună, dar la noi nu a funcționat! Fiecare avea jobul său, eram vedete, simțeam presiune peste tot pe unde mergeam. Relația nu a mers din cauza tinereții”, scrie, în cartea sa, sportivul.