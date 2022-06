Lightyear - Disney și Pixar aduc pe marele ecran adevărata poveste a îndrăgitului personaj din celebra franciză Toy Story

Fiecare cinefil iubește un erou bun, iar un erou bun este acela pe care îl admiri, cu care empatizezi și pe care îl susții.

Se știe că eroii depășesc obstacole de netrecut pentru a salva ziua. Iar cei mai buni eroi – cei care trăiesc în amintirea publicului mult după ce filmele au ieșit de pe marele ecran – sunt, în esență, oameni. Adică au defecte și temeri – sunt oameni cu care te identifici, chiar dacă sunt eroi și aspiră către măreție.

Un astfel de erou este Buzz Lightyear. De fapt, el este genul de fenomen născut pe marele ecran care a inspirat o linie de jucării de succes. La genul acesta de succes s-au gândit de la bun început realizatorii când au creat personajul Buzz Lightyear pentru lungmetrajul din 1995 „Toy Story /Povestea Jucăriilor”. În film, Buzz Lightyear – jucăria în acest caz – se află în centrul acțiunii. Iată-ne 21 de ani mai târziu, iar regizorul Angus MacLane s-a întrebat: Ce film l-a inspirat pe Andy să ceară o jucărie elegantă cu lasere, karate și aripi aerodinamice? „«Lightyear» este filmul pe care l-au văzut Andy și prietenii săi”, spune MacLane.

Un SF cu acțiune și aventură, povestea originii lui Buzz Lightyear, filmul „Lightyear” îl urmărește pe legendarul Space Ranger într-o aventură intergalactică. „M-am documentat serios”, spune MacLane. „Știam că Buzz va trebui să se confrunte cu o mare problemă și mi-a plăcut elementul SF al ideii dilatării timpului. Există o istorie bogată a personajelor eroice din afara timpului: Captain America, Flash Gordon, Buck Rogers, pentru a numi câteva. ”

„Se spune că nu poți trăi în trecut, dar dacă ai putea?” continuă MacLane. „Cu toții ne întrebăm cum ar fi să ne întoarcem în timp, dar să sărim înainte în timp? Acesta este adevărul pe care am vrut să-l construiesc pentru «Lightyear» – nostalgia pentru trecut, în timp ce sari rapid în viitor.”

Potrivit producătorului Galyn Susman, Buzz Lightyear le-a oferit regizorilor o ocazie excelentă de a explora și mai mult subiectul. „De când l-am cunoscut, Buzz a avut această tendință de a vedea lumea într-un mod unic”, spune ea. „Versiunea lui asupra realității nu este niciodată la fel ca a tuturor celorlalți și iar asta este ceva super distractiv. ”

„Este un personaj cu aspirații”, continuă Susman. „Și lumea chiar are nevoie de mai multe astfel de personaje acum.”

O nouă aventură, complet diferită

Filmul începe cu renumitul Space Ranger Buzz Lightyear, comandantul său Alisha Hawthorne, și un echipaj de peste 1.000 de oameni de știință și tehnicieni care se întorc acasă de la ultima lor misiune.

La aproape 4,2 milioane de ani lumină distanță de Pământ, un senzor semnalizează în apropiere o planetă necartografiată, dar potențial bogată în resurse. Buzz le cere să redirecționeze nava de explorare către T’Kani Prime – o planetă mlăștinoasă, plină de viță de vie agresivă și insecte gigantice.

Eforturile pentru o ieșire rapidă merg îngrozitor de rău, culminând cu un accident care le distruge celula de combustibil, lăsându-i pe Buzz, Alisha și întregul lor echipaj blocați pe planeta ostilă. „Buzz este genul care a condus jocul pentru o vreme”, spune producătorul executiv Andrew Stanton, care a contribuit la toate cele patru filme din seria „Toy Story”. „Asistăm în acest film la prima sa cădere. El nu a mai experimentat așa ceva până acum.”

Jason Headley, scenaristul filmului, spune: „Nimeni nu va merge nicăieri până când oamenii de știință rezidenți nu creează un nou cristal de hiperviteză care să reziste unui zbor de testare. Vor fi ani de încercare și eroare.”

Cu echipa blocată pe planeta ostilă Buzz se simte vinovat: „Afectat de vinovăția de a fi făcut o greșeală critică, Buzz este copleșit de dorința de a o rectifica”, spune Susman. „Povestea noastră are loc în spațiu, dar tema este universală, e vorba de ceva cu care toți ne confruntăm la un moment dat. Luăm decizii proaste, dar dacă ne petrecem viața regretând acele decizii proaste în loc să investim în ceea ce avem în fața ochilor noștri ce fel de viață mai avem?”

MacLane adaugă: „Viața nu este niciodată așa cum o planificăm. Nu este vorba despre a insista asupra trecutului, asta pare o pierdere de timp. În timp ce Buzz este obsedat să-și îndrepte greșeala, Alisha decide să facă tot ce se poate în locul în care se află acum. Ea vrea să profite la maximum de timpul său, indiferent de planeta pe care se află.”

Timpul, cea mai grea luptă

Buzz se luptă cu vinovăția, tehnologia, chimia și vițele de vie surprinzător de puternice, iar dintre toate luptele se pare că timpul este cea mai mare provocare.

Cu fiecare zbor de testare pentru a-și evalua cea mai recentă combinație de combustibil „hiperviteză”, el experimentează din plin dilatarea timpului. Zborul inițial de testare de patru minute durează pentru Buzz patru ani pe T’Kani Prime, iar fenomenul se intensifică cu fiecare efort. Viața trece literalmente pe lângă el: Alisha și membrii echipajului își trăiesc viața - urmărind interese, construind familii, îmbătrânind - și Buzz practic rămâne la fel. Matematica este complexă, iar Buzz o rezumă în film astfel: „Cu cât zbor mai repede, cu atât călătoresc mai departe în viitor. Înțeleg."

Realizatorii de film o aseamănă cu propria lor experiență la Pixar. „De fiecare dată când faci un film”, spune MacLane, „trec cel puțin patru ani. Apoi ieși la aer și realizezi că lumea a mers înainte fără tine.”

Timpul trece, deceniile curg, prietenii îmbătrânesc și ei. Buzz, hotărât să „termine misiunea” și să-i aducă pe toți înapoi pe Pământ, continuă să testeze combustibil într-o serie de zboruri de testare, pe măsură ce colegii săi de echipaj îmbătrânesc fără el. Dar tocmai când e pe cale să spargă codul, totul se schimbă.

După o serie de decizii impulsive și sosirea unei misterioase nave extraterestre care amenință colonia, Buzz se vede nevoit să facă echipă cu un grup de recruți ambițioși cunoscuți sub numele de Junior Zap Patrol. Potrivit lui Headley, Buzz și supraestimează și subestimează potențialul trio-ului. „Începe să se gândească: «Este perfect! Am nevoie de o echipă de elită!»”, spune Headley. „El presupune că sunt o echipă de top. Dar destul de repede – în urma unei bătălii greșite cu unul dintre roboții lui Zurg – Buzz își dă seama că sunt o echipă din divizia B. Nu sunt instruiți, nu știu nimic și el decide că nu îl pot ajuta și că va face asta singur. Dar nu are idee ce efect vor avea recruții asupra lui.”

În noul film, Chris Evans îi dă voce renumitului Space Ranger. „Toată viața mea am fost nebun după spațiu”, spune el. „Dar ceea ce m-a entuziasmat la acest film este faptul că este făcut de Pixar. Sunt un mare fan al Pixar, dintotdeauna am fost. Nu este doar uimitor ce sunt capabili să facă cu un computer, ci mai ales felul în care sunt redate emoțiile – de exemplu prin mișcarea ochilor personajelor – sunt adevărați observatori ai comportamentului uman.”

În „Lightyear” se regăsesc și vocile lui Uzo Aduba, în rolul comandantului și cel mai bun prieten al său, Alisha Hawthorne, și a lui Peter Sohn, în rolul pisicii robot a lui Buzz, Sox. Keke Palmer, Taika Waititi și Dale Soules își împrumută vocile lui Izzy Hawthorne, Mo Morrison și Darby Steel de la Junior Zap Patrol, iar James Brolin este enigmaticul Zurg.

Filmul este regizat de Angus MacLane și produs de Galyn Susman, pe baza unui scenariu semnat de Jason Headley și MacLane. „Lightyear” – este distribuit de Forum Film Romania și va intra in avanpremieră pe marile ecrane din 16 iunie 2022, dublat si subtitrat, disponibil și în format 4DX.

Vizionare placuta