Anca Serea se confruntă din nou cu probleme de sănătate! Ce a pățit îndrăgita vedetă?

Anca Serea are din nou probleme de sănătate și a împărtășit totul cu fanii ei de pe Instagram. Vedeta a lipsit o perioadă de pe social media, însă acum le-a spus internauților cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în ultima perioadă.

Anca Serea este una din cele mai iubite și urmărite vedete din showbiz. Ea are o relație specială cu urmăritorii ei, asta pentru că Anca îi ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, oferindu-le sfaturi prețioase despre sănătate, îngrijirea copilului, educație, relații etc.

Recent, Anca Serea s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, ceea ce a făcut-o să lase pe pauză intercațiunea de pe social media. Fanii au sesizat imediat absența vedetei și și-au arătat îngrijorarea cu privire la starea Ancăi Serea.

Soția lui Adi Sînă a revenit pe InstaStory, acolo unde și-a pus fanii la curent cu motivele pentru care a fost absentă. Ea le-a spus internauților că problemele de sănătate au făcut-o să stea mai mult timp la pat, odihna fiind mai mult decât necesară în toată această perioadă.

Anca Serea le-a povestit internauților despre problemele cu tensiunea, mai exact scăderea acesteia, ceea ce i-a provocat vedetei stări de amețeală, oboseală și slăbiciune.

''După o săptămână foarte grea în care și voi ați observat că am lipsit. Am lipsit că am fost super obosită, din păcate cu tensiunea 9..'', a mărturisit Anca Serea pe rețelele de socializare.

Anca Serea, un model de succes

Puțină lume știe faptul că, înainte de a deveni mamă, Anca Serea a fost un model de succes. Vedeta își amintește cu mult drag de acea perioadă și soune că câștigurile materiale nu erau deloc de neglijat.

„Practic, nu am renunțat la modeling, a fost o schimbare firească, eram mamă, am mai făcut un copil, trebuie să ai un anumit stil de viață. Când eram model, câștigam destul de bine. Și Turcia, și Grecia acceptau fete mai cu forme și eu am făcut foarte multe campanii de lenjerie intimă, de costume de baie, de rochii de seară, de rochii de mireasă”, a povestit Anca Serea.