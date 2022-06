Oana Roman, despre lupta cu anxietatea! Vedeta a avut atacuri de panică, iar un singur lucru a ajutat-o să le depășească

Oana Roman s-a luptat ani la rând cu anxietatea și atacurile de panică, iar vedeta a dezvăluit care este singurul lucru care a ajutat-o să își găsească liniștea.

Oana Roman s-a luptat ani la rând cu stările de anxietate și atacurile de panică, iar vedeta a fost nevoită să le facă față tuturor acestor stări plăcute, de care suferă atât de multă lume.

Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit cu multă sinceritate despre un subiect pe care multă lume îl alege să îl ignore. Oana Roman s-a confruntat de-a lungul vieții ei cu multe situații mai mult sau mai puțin plăcute, drept pentru care acestea i-au cauzat vedetei neliniște, ducând mai apoi la anxietate și, în cele din urmă, la atacuri de panică.

Vedeta a mai spus că singura soluție care a funcționat a fost ajutorul specializat, asta după ce ea făcea zeci de atacuri de panică într-o singură zi.

''Da, din păcate. Ani de zile. Anxioasă sunt și acum. Atacuri de panică făceam zeci pe zi. Acum mulți ani. Am făcut terapie și cred că nu există altă variantă.'', a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman, despărțire de Marius Elisei

Nici acum vedeta nu trece printr-o perioadă prea liniștită a vieții sale, asta pentru că relația ei cu Marius Elisei este pusă la încercare. Oana Roman vorbește tot mai des despre despărțire, menționând că lucrurile nu se îndreaptă în direcția dorită de ea.

”Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show.