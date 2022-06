Lili Sandu, mărturisiri din viața de familie. Cât de greu i-a fost să se conecteze cu iubitul ei, după nașterea fiului său?

Lili Sandu și-a deschis inima și a vorbit despre viața de mămică, dar și despre provocările pe care le-a avut de înfruntat în cuplu, după nașterea fiului ei.

Lili Sandu a devenit mămică în anul 2020, atunci când, la vârsta de 43 de ani, vedeta a adus pe lumer un băiețel perfect sănătos care îi umple zilnic inima de bucurie.

Cu toate că ea și iubitul ei, Silviu Țolu s-au bucurat enorm de noul rol, acela de părinți, se pare că viața lor de cuplu a suferit anumite modificări. Așa cum se întâmplă deobicei, planul amoros este pus pe locul doi atunci când vine vorba de nașterea unui copil. Cu toate acestea, Lili Sandu și Silviu Țolu au demonstrat că iubirea și respectul dintre ei este mai puternic decât oricare altă piedică apărută în calea relației lor.

Lili Sandu a vorbit despre toate aceste lucruri în podcastul lui Cătălin Măruță și a povestit cum a reușit să se conecteze din nou cu iubitul ei, după nașterea celui mic.

„Nu îți înțelegi stările, e o responsabilitate care vine pur și simplu peste tine, că în alea nouă luni e frumos, mai dă cu piciorușul în burtică, îl ai cu tine, știi cum să îl protejezi. Plus că, învățată fiind să ai o relație de cuplu înainte să vină copilul, când vine copilul deja relația de cuplu practic nu mai există, e absentă, pentru că, iarăși, copilul e pe primul loc.", a mărturisit frumoasa mămică.

Lili Sandu a declarat că era extrem de epuizată în primul an de viață al micuțului ei și că tot ceea ce își dorea era timp doar pentru ea.

„Eram epuizată și îmi doream să am timp pentru mine. Pentru că secretul ăsta e, o mamă dacă e fericită, copilul e clar fericit. Dacă o mamă are probleme și ajunge într-un burnout, cu siguranță acel copil nu va fi fericit. Cu siguranță, acțiunile mamei în cel mai important an al mamei și al copilului aduc repercusiuni asupra copilului. Atunci e foarte important să ai timp pentru tine. Ăsta e un secret”, a mai spus artista.