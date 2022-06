Flori de camp si cromatica solara sau mai aproape de natura cu noua colectie de vara de la Floria

Daca anii trecuti florile exotice au dominat colectiile de vara, ducandu-ne cu gandul la vacantele pe care nu le-am putut avea, anul acesta Floria.ro ne readuce in mijlocul naturii. Chiar si de la birou sau de pe canapeaua de acasa. Cum? Cu o colectie de peste 100 de buchete in care vedete sunt florile de camp si culorile ce domina vara.

Nimic nu spune “vara” mai simplu si mai clar decat una dintre cele mai des intalnite flori pe campurile pe langa care trecem cand plecam in vacanta. Astfel, floarea soarelui se regaseste in multe dintre buchetele de flori ale acestei colectii, alaturi de elemente care duc cu gandul la sarbatorile verii. De exemplu, in combinatie cu solidago, ciulini, lavanda ori spice de grau designerii Floria.ro au creat buchete ce ne amintesc de Sanziene ori Ziua Iei.

Am ales ca inspiratie principala estetica buchetelor de flori de camp: acele buchete cu flori pe care le culegeam in vacantele din copilarie, din padure, de pe campul de la marginea satului. Apoi, sa nu uitam ca vacantele copilariei insemnau intoarcerea in gradina bunicilor, iar aici am gasit din nou inspiratie pentru buchete parfumate. Ne-am dorit astfel sa cream o colectie complexa, care sa te duca cromatic si olfactiv cu gandul la bucurie, relaxare, cei dragi, a precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.

Si daca primavara gradinile sunt pline de lalele, narcise si liliac, gradinile de vara te hipnotizeaza cu tufele de hortensie in culori pastelate, cu crinii parfumati si nelipsitii trandafiri. Un adevarat rasfat pentru simturi, celebrat in buchetele din colectia de vara a florariei online. Iar florile dominante ale colectiei sunt puse in valoare si mai mult de decoratiuni precum spice de grau, pampas, eryngium, craspedia sau hypericum si feriga, care te duc cu gandul la drumetiile prin padure.

Un buchet de flori reprezinta o evadare in natura, chiar si atunci cand esti la birou sau acasa, in mijlocul unui oras aglomerat. Asadar, daca mai ai de asteptat pana la vacanta, un buchet de flori devine "cheia" catre un astfel de moment, a mai precizat Marina Popescu.

Colectia de vara a Floria.ro contine 124 de buchete, cu preturi ce pornesc de la 149 lei si poate fi accesata aici.

