Mirela Vaida, pregătită să devină din nou mama! Vedeta își dorește gemene și are deja numele pregătite

Mirela Vaida este o familistă convinsă, iar rolul de mamă este, pe departe, preferatul ei. Vedeta are 3 copii, însă își mai dorește două fetițe, pentru care s-a gândit deja la nume!

Mirela Vaida are o familie frumoasă și unită, iar rolul de mamă i se potrivește mânușă vedetei. Împreună cu soțul ei, artista a format familia pe care și-a dorit-o, iar cei 3 copii ai săi îi aduc împlinirea totală.

Cu toate că are o viață profesională extrem de agitată, Mirela Vaida își dorește cu ardoare să devină din nou mamă și știe exact ce își dorește, dar și numele viitorilor ei copii. Artista are în plan să devină mamă de gemene și spune că ar fi cea mai fericită dacă i s-ar îndeplini această dorință.

Totuși, responsabilitățile de la locul de muncă o fac pe Mirela Vaida să dea un pas înapoi, iar oboseala își spune cuvântul în ceea ce privește planurile sale de extindere a familiei.

„Două fete aș mai face, două, dacă mi le-ar da Dumnezeu gemene, ca să scap din prima, vai, aș fi cea mai fericită. Avem și nume pentru ele. Numai că e timp pentru toate, dacă îți dă Dumnezeu înseamnă că știi să le duci. Ne luăm cu treabă zi de zi, venim obosiți acasă, suntem rupți”, a dezvăluit Mirela Vaida în podcastul lui Valentin Sanfira.

Cu toate că acum zâmbește și este fericită cu viața pe care o are, Mirela Vaida a trăit un șoc dublu acum ceva timp. Vedeta a pierdut două sarcini, iar momentul a fost cu atât mai traumatizant cu cât s-a întâmplat chiar pe scenă.

"Am avut noroc de soțul meu. El mi-a zis să cânt muzică de folclor, populară, el mă împinge de la spate. (…) Pe Carla am făcut-o foarte greu. Am pierdut două sarcini. Pe amândouă urât… Adică cu hemoragie, fix pe scenă, unde nu puteai să faci nimic. Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți”, a mai povestit Mirela Vaida.