Rocsana Marcu, viață de lux în Londra! Vedeta a renunțat la televiziune, iar acum învârte mii de lire

Rocsana Marcu a renunțat la cariera în televiziune pe care o avea în România, iar acum este un agent imobiliar de succes în Londra. Vedeta învârte mii de lire și se bucură de un trăi de lux, făcând exact ceea ce și-a dorit.

Rocsana Marcu a prezentat, vreme de câțiva ani buni, emisiunea matinală de la Antena Stars. Cu toate că avea priză la public și era foarte urmărită de către publicul său, vedeta a dorit să înceapă o nouă viață, și nu oriunde, ci chiar în Londra.

Rocsana Marcu a renunțat la viața din lumina reflectoarelor pentru a deveni agent imobiliar, iar acum vedeta învărte la degetul mic mii de lire sterline. Bruneta a dat lovitura pe piața imobiliară și vinde case de lux englezilor.

Chiar dacă nimeni nu a încurajat-o în noul drum, Rocsana a avut parte de susținerea fetiței ei și a crezut în forțele proprii. Ea a învățat engleza la perfecție, iar acum lucrează pe cont propriu și se bucură de un trai exact așa cum l-a visat.

"Am luat-o de la zero și mă bucur tare mult pentru că mi-am dorit să fac asta. În momentul în care am luat decizia să mă mut aici știam că vreau să mă fac agent imobiliar și să încep totul de la zero. Eu am mai făcut asta și prin țară. Era ușor în România. Mai recomandam pe cineva, mai vindea un vecin casa, mai ajutam pe cineva cu actele. Am zis ok, gata, asta vreau să fac în Londra.

Toată lumea m-a descurajat. Toți prietenii mi-au spus că nu am nicio șansă. Îmi spuneau: „În Londra nu poți să faci asta pentru că vei fi mâncată din start. Nici nu o să poți ieși pe stradă că te mănâncă. Să vezi în ce fel se vor purta cu tine englezii’. Când am ajuns în Londra, fetița mea cea mare, Mayra, mi-a spus că are încredere în mine, că o să mă descurc și că o să învăț engleza. Vreau să spun că în primele luni am reușit să vând prima casă. Nu a fost simplu pentru că șase luni am vrut să o fac ca la carte. Să învăț, să îmi dau toate examenele și să fiu agent imobiliar cu acte în regulă”, a povestit Rocsana Marcu în emisiunea „Exclusiv VIP” de pe Antena Stars.

Rocsana a învățat că nimic nu se obține fără multă muncă, iar vedeta a știut să se adapteze fiecărei situații. Pe lângă meseria de agent imobiliar, vedeta organizează evenimente în străinătate, acolo unde și cântă.

"Îmi place că în ultima perioadă au început să mă sune foarte mulți români care mă recomandă, iar eu le dau jumătate din comisionul meu. Lor nu le vină să creadă pentru că nimeni nu a făcut așa ceva.

Îmi doresc să ajung la un alt nivel în domeniul imobiliar, să mă dezvolt, dar să nu îmi las pasiunile deoparte. Tocmai de aceea în weekend-uri organizez evenimente aici pentru români, cânt, mă duc la spectacole. Voi avea un eveniment și în Spania”, a mai dezvăluit Rocsana Marcu la Prima TV.