Costi Ioniță, nemulțumit de una dintre cele mai vizitate plaje de către români. Incredibil ce a văzut când a ajuns acolo!

Costi Ioniță a plecat într-una dintre destinațiile preferate de vacanță ale româniilor, acolo unde mii de oameni își petrec anual concediul. Artistul nu a fost deloc impresionat de cele văzute, ba din contră, iar imaginile filmate i-au lăsat pe internauți fără cuvinte!

Costi Ioniță a vizitat una dintre plajele cele mai iubite de către români, acolo unde, anual, mii de oameni aleg să își petreacă concediul. Pe cât de îndrăgită este destinația, pe atât de dezamăgitoare a fost pentru artist.

Lui Costi Ioniță nu i-a venit să creadă atunci când a văzut cât de murdară este apa de pe plaja din Thassos și s-a filmat imediat și a distribuit imaginile pe contul lui de TikTok. Artistul le-a spus internauților că totul este foarte murdat și că litoralul românesc este incomparabil mai frumos și mai curat.

"Aici suntem în Thassos, Massos, figuri fine, altceva. Uitați-vă mizeria. Tot România și litoralul românesc sunt forță. Fraților, sunt în Grecia, la mare, na, cică Thassos, frumos, uitați ce mizerabilă este apa. Am venit că așa a fost conjunctura, că altfel tot la noi, la România, aș fi venit. Forza România!”, a spus producătorul pe contul său de TikTok.

Multi români aleg ca destinație de vacanță Grecia, în special Thassos, mai ales că se află la 9 ore de mers cu mașina din România. Cu toate acestea, nimic nu l-a impresionat pe Costi Ioniță și le-a răspuns fanilor săi că totul este mizerabil pe plaja grecilor.

„Măi, fraților, eu nu glumesc. E mizerabilă tare de tot. Uită-te și tu. Păi imi e și silă să intru în ea. Asta e, România e forță!”, a mai adăugat artistul.

Internauții au avut păreri împărțite, iar multora nu le-a venit să creadă că filmările lui Costi Ioniță sunt într-adevăr din Thassos.

„Nu am văzut așa ceva în apa din Grecia și nici nu cred așa ceva”, „Este natură, nu bazin”, „Ieri am venit în Grecia și chiar este foarte curată apa. Depinde de locul în care sunteți, nu toată Grecia e la fel”, „În Grecia nu este voie să fie furtună în larg?”, „Eu am fost de peste 6 ori în Thassos, sub nici o formă nu există așa ceva”, sunt doar câteva dintre comentariile de pe social media.