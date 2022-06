Lidia Buble, vacanță romantică în Grecia alături de iubit! Uite cum se relaxează artista pe cele mai însorite plaje

Lidia Buble se bucură de o vacanță bine meritată alături de iubit, și nu oriunde, ci pe cele mai frumoase plaje din Grecia. Vedeta a împărtășit cu fanii ei momente de vis din escapada romantică.

Lidia Buble se bucură în aceste zile de o escapada romantică în Grecia, acolo unde se află alături de iubitul ei. Vedeta a ales ca destinație plajele uimitoare ale Greciei, acolo unde se bucură de apa turcoaz, nisipul fin și ospitalitatea specifică grecilor.

Totuși, artista nu este singură, și deși își ține iubitul departe de ochi presei, un detaliu dintr-una din fotografiile sale i-a pus pe gânduri pe internauți.

"Am revenit în Grecia după niște ani buni. Prima dată am venit când aveam vreo 14 ani (...) Nu am avut timp să vizitez. Apoi am mai venit o dată, dar nici atunci nu am avut cum, am stat foarte puțin. Acum m-am reîntors și sunt atât de fericită că sunt aici. Este prima mea vacanță din vara asta, am să încerc să profit de fiecare clipă la maxim. Vreau să mă bucur de axeastă vacanță.", a povestit Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.

Lidia Buble, în vacanță cu iubitul misterios

Lidia Buble nu se bucură de una singură de minunățiile Greciei, ci se relaxează alături de iubitul său. Cu toate că își ține ascuns partenerul de ochii curioșilor, într-una dintre imaginile postate pe social media, fanii au putut observa mâna bărbatului misterios, ținând un pahar de vin.

Cert este că Lidia Buble își încarcă bateriile în această perioadă, iar fanii așteaptă cu nerăbdare noile surprize pe care vedeta le-a pregătit pentru această vară.