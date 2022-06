Analia Selis, viața după divorț! Cum se simte artista după ce s-a despărțit de cel cu care a fost căsătorită 17 ani?

Analia Selis și-a deschis sufletul și a vorbit despre căsnicia toxică pe care a avut-o dar și despre eliberarea ce a venit o dată cu divorțul. După 17 ani de căsnicie, artista a spus lucrurilor pe nume!

Analia Selis a divorțat în urmă cu trei ani, iar de atunci este singură. Vedeta a simțit divorțul ca pe o eliberare, iar acum tot focusul ei este pe copii și cariera muzicală.

Chiar dacă separarea de cel care i-a fost soț timp de 17 ani nu s-a încheiat în condiții prea bune, Analia Selis privește acum viața dintr-o altă perspectivă și are curajul de a spune lucrurilor pe nume.

"Nu mai sunt capabilă să simt nimic pentru Răzvan.[...] A fost foarte grea ruptura, pentru că eram foarte obișnuiți să facem totul împreună. Dar a fost o relație toxică. Nu-mi plăceau foarte multe lucruri, dar nu am spus. Acum, în sfârșit, sunt sinceră.", a spus vedeta, potrivit click.ro

Artista a mai spus că deși este singură, mai mulți bărbați îi fac curte, însă nu se grăbește să intre într-o nouă relație.

"Am foarte mulți pretendenți, dar nu cred că m-aș mai mărita vreodată”, a mai declarat Analia.

În ceea ce privește motivele divorțului, Analia Selis mărturisește că, de la un moment dat, lucrurile între ea și partenerul ei de viață nu s-au mai sincronizat.

„Mă consider un om bun, cu principii, coloană vertebrală, respectuos. Așa cum am abordat căsnicia mea tot timpul. Cred că am procedat cu fostul meu soț într-un mod cât se poate de corect, de la cap până la coadă. Oamenii au nevoie să caute tot timpul un vinovat, eu nu cred în acest aspect. Trăim într-o viață în care oamenii procedează bine sau rău cu noi. Și noi avem tot timpul puterea să permitem sau nu acest lucru.

Nu știu de ce se despart cuplurile. Eu m-am despărțit de Răzvan pentru că el a ajuns să fie într-un fel care, după principiile mele, nu era de acceptat în viață. Iubirea durează o veșnicie când o ai înăuntru și o hrănești cu un tratament bazat pe respect, principii, bun-simț. Atunci ea, eventual, se schimbă, dar nu se termină niciodată”, a mai adăugat artista.