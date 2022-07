Cătălin Botezatu, o nouă problemă de sănătate! Designerul a mers de urgență la spital, acolo unde medicii i-au salvat viața

Cătălin Botezatu a avut din nou nevoie de intervenția medicilor, asta după ce designerul a acuzat stări de rău și dureri la nivel stomacului. Diagnosticul medicilor nu este deloc de neglijat!

Cătălin Botezatu a trecut din nou printr-un mare stres în ceea ce privește starea sa de sănătate, asta după ce designerul a acuzat stări de rău și durere la nivelul stomacului.

Totul s-a întâmplat în urmă cu o lună, pe când Botezatu se afla la Timișoara. El a cerut imediat ajutorul medicilor, iar diagnosticul pus nu este deloc de neglijat. Designerul a fost diagnosticat cu pancreatită acută, însă, din fericire, nu a avut nevoie de intervenție medicală.

Cătălin Botezatu este recunoscător pentru ajutorul prompt primit de la personalul medical, iar acum ține un regim special bazat pe piureuri și salate. Cu toate că îi lipsesc băuturile fine și mâncărurile scumpe, Botezatu mărturisește că s-a obișnuit cu noua dietă, mai ales că nimic nu este mai important ca sănătatea.

”Cu inima stau bine, am fost ușor bolnav acum vreo lună. Am făcut o mică pancreatită acută, pentru prima oară în viața mea țin regim, că nu țin de obicei regim și sunt disperat de atâta piure, salate, focacia, că asta pot să mănânc, și de apă plată. Adio băuturi alcoolice sau șampanii și prăjituri, asta e, unii sunt norocoși, dar sunt ok. O perioadă mai lungă trebuie să țin regimul, oricum primele două luni sunt mai grele, a trecut o lună”, a spus Cătălin Botezatu pentru Viva.ro.

Botezatu a cerut ajutor în Timișoara

Cătălin Botezatu a povestit cum s-a întâmplat totul, și cum medicii din Timișoara i-au salvat viața.

”Veneam de la Monaco și am aterizat pe aeroportul din Timișoara și acolo mi s-a întâmplat. M-am confruntat cu o durere groaznică la nivelul abdomenului și bineînțeles al pancreasului. A fost spontană”, a mai adăugat el.