Fall in Love Festival se Intoarce in septembrie, la Mogosoaia

Pe scena festivalului vor urca artisti legendari, de la Suede la Arrested Development

Intre 2 si 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogosoaia, va avea loc cea de-a doua editie a festivalului de muzica Fall in Love, evenimentul la care o sa te indragostesti de viata, natura si de unii dintre cei mai apreciati artisti ai momentului, de peste hotare si din Romania – 3 scene, muzici de la funk, pop, la hip-hop si electro, instalatii de arta contemporana, natura la inceput de toamna si mult dans.

Artistii care vor urca pe scena festivalului Fall in Love sunt: Jessie Ware, Mura Masa, Paolo Nutini, Subcarpati, Suede, Years and Years, Arrested Development, Coma, DJ Hefe, DOC + Deliric + CTC, Emil, Jurjak, Jiji Lazar, Lemaitre, Macanache, Moonlight Breakfast, Roa, Vama, Vita de vie, CAP, Cezar, Charlie, Dan Andrei, Kozo, Miss I, Praslesh, Priku, Rhadoo, Sit, Sublee, Vizan.

JESSIE WARE (UK) este una dintre cele mai iubite artiste din Marea Britanie; albumul ei de debut, Devotion (2012) s-a clasat pe locul 5 in topul UK Albums, urmat de Tough Love (2014), aflat pe locul 9. Trei ani mai tarziu, a revenit cu un al treilea album, Glasshouse (2017). Cel mai mare succes l-a Inregistrat cu albumul de studio What’s Your Pleasure (2020), care a ajuns pe locul 3 In topul celor mai bune albume din UK.

MURA MASA (GG), tanarul muzician si producator din Guernsey, concerteaza pentru prima oara pe scena unui festival din Bucuresti. La doar 26 de ani, are deja In palmares doua nominalizari la Grammy, iar cantecul sau cel mai cunoscut, Lovesick, l-a propulsat in varful clasamentelor din SUA si UK.

PAOLO NUTINI (UK) lanseaza zilele acestea cel de-al patrulea material de studio, intitulat Last Night in the Bittersweet. Piesele sale in ritmuri de funk, reggae si soul vor putea fi ascultate live pentru prima oara in Romania, pe scena festivalului Fall in Love, iar ascultatorii cu siguranta se vor indragosti de hiturile These Streets sau Jenny Don’t Be Hasty, in natura ce invaluie Palatul Mogosoaia.

SUEDE (UK) sunt pionieri ai curentului muzical britpop, alaturi de Oasis, Pulp si Blur si una dintre cele mai apreciate trupe de rock alternativ din Marea Britanie, avandu-l drept vocalist pe inconfundabilul Brett Anderson. Castigatori a numeroase premii, de la Mercury Music Prize la Godlike Genius Award (NME). In septembrie, Suede lanseaza mult-asteptatul album Autofiction.

YEARS & YEARS (UK) aduce Impreuna R&B, electro-pop, influente tribale si elemente house. Primul disc de studio, Communion, a fost cel mai bine vandut album de debut al anului 2015, clasandu-se in varful topului UK Albums. In acelasi an, trupa a castigat premiul BBC Sound of 2015. Muzica lor vorbeste despre identitate si umanitate. In luna ianuarie a acestui an, Years & Years a lansat al treilea album de studio, Night Call, primul de dupa separarea lui Olly Alexander de fostii membri ai trupei, Mikey Goldsworthy and Emre Türkmen.

ARRESTED DEVELOPMENT (SUA) aduc pe scena festivalului Fall in Love o reprezentare unica a eclecticelor si efervescentelor ritmuri africane, care contrasteaza cu asteptarile publicului de la sunetele clasice ale culturii hip-hop. Albumul lor, 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of… le-a imbogatit palmaresul cu doua premii Grammy, si doua premii MTV. Arrested Development si-au propus sa joace un rol activ in a schimba lumea In bine, si il joaca de pe marile scene ale lumii, dobandind deja statutul de artisti legendari.

Abonamente Fall in Love:

Abonamentele pre-sale pentru Fall in Love Festival 2022 sunt disponibile la pretul de 185 lei + taxe/ buc si abonament pre-sale + camping la pretul de 274 lei + taxe/buc si pot fi achizitionate pe www.bilete.ro si in reteaua nationala Bilete.ro:

INFO BILETE: +40.21.311.93.23 si/sau office@bilete.ro

