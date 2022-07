Sandra, Ice MC, La Bouche si No Mercy, printre noii artisti anuntati la Festivalul IntenCity

Intre 26 si 28 august, Complexul Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) va gazdui unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din Romania, Festivalul IntenCity.

IntenCity este festivalul care aduce impreuna muzica de ieri, de azi si de maine, la Craiova, intr-o sarbatoare a oamenilor care stiu sa dea ritm verii. Cele trei zile si nopti de eveniment se vor distinge prin ritmuri si atmosfere diferite – in timp ce prima seara este dedicata artistilor consacrati din anii ‘80 si ’90, celelalte doua aduc in fata publicului festivalului IntenCity nume mari ale muzicii electronice si latino.

Artistii care vor urca pe scena festivalului IntenCity in prima seara, 26 august, sunt: C-Block, Nana, Ricchi e Poveri, Thomas Anders and the Modern Talking Band, Zucchero, Ice MC, Sandra, Boney M. Experience, LayZee aka Mr. President, La Bouche, No Mercy, DJ Conte.

Artistii trupelor East 17 si Nana au transmis deja invitatii de a participa la festival catre publicul din Romania:

https://fb.watch/e2MPpMGsKc/ si https://fb.watch/e2MVtBKhud/

In perioada urmatoare, line-up-ul festivalului va fi completat de alte nume mari, ale unor artisti internationali mult asteptati in Romania, care vor concerta la Festivalul IntenCity pe 27 si 28 august.

Campania de pre-sale s-a incheiat astazi. Abonamentele pentru festivalul IntenCity pot fi achizitionate din reteaua Bilete.ro si online de pe www.bilete.ro, cu 25% reducere, pana pe 18 iulie, in limita a 10.000 de abonamente. Dupa 18 iulie, abonamentele vor putea fi achizitionate la pret integral. Informatii despre toate tipurile de abonamente sunt disponibile pe www.bilete.ro

Facebook page: https://www.facebook.com/CraiovaIntenCity

Instagram: https://www.instagram.com/intencity.festival/

Spot video festival: https://fb.watch/e2MX_KflJN/

Festivalul IntenCity este organizat de Opera Romana Craiova, cu sprijinul Primariei si al Consiliului Local Craiova.

Vizionare placuta