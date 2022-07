Adela Popescu, sfaturi pentru cuplurile cu copii. La ce să nu renunțe niciodată partenerii de cuplu, indiferent de situație?

Adela Popescu a povestit una dintre cele mai frumoase și haotice experiențe trăite în vacanță și le-a oferit internauților un sfat în ceea ce privește relația de cuplu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt un cuplu îndrăgit și urmărit pe social media, asta datorită felului în care cei doi au reușit să-și construiască frumos și cu multă iubire și înțelegere o familie ca în povești. Cei doi au împreună trei băieți, însă nu uită să petreacă timp doar ei doi și să se bucure de relația lor.

Recent, vedeta a povestit una dintre cele mai haotice, dar în același timp, frumoase experiențe pe care le-a trăit alături de familia sa. Prima vacanță în calitate de mănmică a fost cu totul și cu totul diferită pentru Adela și Radu Vâlcan, însă cei doi au reușit să se descurce cu brio în fața noilor provocări.

‘’In prima vacanta cu Alexandru, cea din 2017 din insula greceasca Naxos, nu am avut zbor charter. Am luat avion pana in Atena apoi ferry. Curata nebunie, cu un copil de 1 an, ati putea spune. Prima cazare a fost mai mult decat modesta, a doua si mai si. Noroc ca erau pozitionate excelent si aveau terase mari chiar pe plaja. Masina pe care am inchiriat-o era cam cat chiuveta de la baie si aerul conditionat mergea cand si cand. Nu prea am gasit plaje cu baldachine si nici petreceri cu dj si sampanie.

Dar a fost o vacanta de neuitat. Perfecta! Asociez fiecare fotografie cu un sentiment de bine, de incantare, de liniste. Si asta pentru ca am reusit, eu si Radu, sa ne armonizam, sa fim pe aceeasi lungime de unda. Sau in care am avut norocul sa ni se intample asa. Au fost vacante in care am avut toate cele de mai sus, dar nu eram noi in cel mai bun mood, asa ca pe acelea aproape ca le-am uitat’’, a scris Adela Popescu pe pagina sa de socializare.

În plus, vedeta le-a dat și un sfat celor care o urmăresc și care se află într-o relație. Adela Popescu i-a sfăuit pe internauți să păstreze cu orice preț veselia și buna dispoziție în familie și să nu uite să petreacă timp doar pentru ei, departe de responsabilitățile și grijile de zi cu zi.

‘’Morala: faceti tot ce va sta in putinta sa pastrati veselia in casa voastra, in relatia voastra, in familia voastra. Puneti muzica, gatiti impreuna, incepeti un serial doi, stabiliti o zi pe saptamana in care sa aveti un moment doar voi, partenerii. Din armonia voastra se naste o viata in armonie. Nici noua nu ne iese mereu, dar merita fiecare moment in care realizam ca e mai bine sa ne fie bine decat sa avem dreptate’’, a continuat prezentatoarea tv.