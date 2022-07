Un actor din Piraţii din Caraibe vine la Comic Con în București!

Kevin McNally, actor cunoscut pentru rolul lui Master Gibbs, ajutorul de nădejde al căpitanului Jack Sparrow interpretat de Johnny Depp din celebra serie Pirates of the Caribbean, va lua parte la editia Comic Con din 2022 ce va avea loc la Romexpo în perioada 26-28 august.

Actorul britanic are o carieră impresionantă desfășurată atât pe scena de teatru, cât și pe micul și marele ecran. Publicul l-a putut urmări în seriale precum: Supernatural , The Crown, Downton Abbey, Designated Survivor, The Good Fight și multe altele.

A jucat în Pirates of the Caribbean încă de la primul film ce a avut premiera în 2003 în rolul lui Master Gibbs, secundul loial al lui Jack Sparrow care l-a acompaniat în toate aventurile sale.

Pirates of the Caribbean , care conține la momentul actual 5 filme de lungmetraj, este una dintre cele mai apreciate francize la scară mondială, depășind suma de 14 miliarde de dolari la capitolul încasări și avându-i în distribuție pe Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Javier Bardem sau Penelope Cruz.

Kevin McNally și-a împrumutat vocea și pentru câteva jocuri de success precum: Pirates of the Caribbean: At World's End, Assassin’s Creed III sau Kingdom Hearts III .

Kevin nu s-a ținut departe nici de scena teatrului, jucând în producții de mare succes precum King Lear (unde a avut rolul principal), Hamlet sau Boeing Boeing .

Actorul se alătură celorlalți actori invitați anul acesta la Comic Con: Sebastian Roche (Supernatural, The Vampire Diaries) Graham McTavish ( The Hobbit, House of the Dragon, The Witcher, Lucifer ), Ross Marquand ( Avengers , The Walking Dead, What If… ), Simon Merrells (Spartacus, Lord of The Rings: The Rings of Power) și Clive Standen ( Vikings ).

În curand, vor fi dezvăluite noi informații legate de principalele atracții de anul acesta de la Comic Con: zona de gaming, Aleea Artiștilor, zona de târg, board games, cosplay sau zona de street food.

Biletele au prețuri variate și sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/ .

Evenimentul este prezentat de Kaufland.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit șansa fanilor de a întâlni personalități precum Jason Momoa ( Game of Thrones, Aquaman ), Mark Shepard ( Supernatural ), Ed Westwick (Gossip Girl) , Paul Wesley (The Vampire Diaries), Daniel Gillies ( The Originals ), Robert Knepper ( Prison Break ), Charles Dance ( Game of Thrones, The Imitation Game ), Sylvester McCoy ( Dr.Who, The Hobbit ), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top că Game of Thrones, Casă de Papel, Gossip Girl, The Witcher, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings .