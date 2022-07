Gabriela Cristea, mărturisiri dureroase despre căsnicia cu Marcel Toader. S-a aflat abia acum!

Gabriela Cristea a vorbit cu multă durere în suflet despre căsnicia cu Marcel Toader, referindu-se la abuzurile psihice pe care le-a suferit ani la rând. Cu toate că acum vedeta are o familie frumoasă, ea își aduce aminte cu multă durere prin tot ceea ce a trecut.

Gabriela Cristea a vorbit recent în emisiunea pe care o moderează la Antena Stars despre abuzurile suferite în căsnicia cu Marcel Toader și despre cum a reușit să treacă peste durerea provocată de fostul ei soț.

Îndrăgita prezentatoare tv le-a vorbit concurenților de la Mireasa-Capricile iubirii despre iubirea toxică, făcând referite la prima ei căsnicie cu Marcel Toader. Deși acum vedeta are o familie frumoasă și un soț care o iubește și o susține nespus, Gabriela Cristea nu poate uita prin ce a trecut în urmă cu ani buni, pentru că rănile nu s-au vindecat în totalitate.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape, mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10! În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a declarat Gabriela Cristea, scrie revista Viva.

Mai mult, vedeta a mărturisit că după separarea de fostul soț, ea a avut nevoie de o perioadă bună de timp în care să fie singură și să își revină după despărțire.

”Eu am preferat, după ce am divorțat, să știe toată lumea că am trecut printr-un divorț… Poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant. Am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a mai spus vedeta.

Gabriela Cristea și Marcel Toader au fost căsătoriți între anii 2008-2013, iar în anul 2019 fostul soț al vedetei a încetat din viață în urma unui infarct.