In Iulie ParkLake te invita intr-o calatorie in Lumea Antica

In luna Iulie ParkLake ti-a pregatit o expeditie in trecut!

Vino in perioada 01.07 - 31.07.2022, de Luni pana Duminica, in Main Square-ul din ParkLake, sa descoperi ”Tehnologia Invingatorilor”, o expozitie in colaborare cu Original Media, care te va purta intr-o calatorie in timp, prin mai multe secole, si care va aduce in atentie evenimente semnificative din Roma Antica, dar si lucruri mai putin stiute despre romani.

In Main Square vor fi expuse peste 40 de exponate printre care masinarii inovatoare pentru acele vremuri, precum si armuri impresionante purtate de soldati, dar si de celebrii gladiatori.

In plus, vizitatorii vor vedea conceptul arcului roman, tehnica acestuia stand la baza constructiilor care au adus progresul pana in cele mai indepartate zone ale imperiului (apeducte, poduri, viaducte).

In Parklake, vor fi expuse reproduceri fidele ale unor exponate care te vor ajuta sa intelegi cum Imperiul Roman si-a pastrat influenta timp de un mileniu precum: instrumente si masinarii care au asigurat dezvoltarea infrastructurii de referinta, garantia mentinerii influentei Imperiului Roman timp de cinci secole si al unor inventii precum: odometru, groma si chorobates, exemple elocvente ale maretiei progresului roman. De asemenea, expozitia aduce pentru prima data intr-un centru comercial macheta construirii unui drum roman, constructii civile sau vestimentatia femeilor romane.

Vei afla cum a fost construit berbecul roman, turnul de asalt, turneul de aparare, catapulta si cat de eficiente erau in lupta, povestea capitularii lui Vercingétorix sau de ce lenjeria subligaculum, tunica interioara şi tunica exterioara din matase-stola erau elemente de nelipsit din vestimentatia femeii romane.

Timp de o luna, ParkLake devine gazda unei expozitii dedicate nu doar iubitorilor de istorie, dar si celor fascinati de o perioada de referinta din trecut care vor sa descopere secretele din spatele ”Tehnologiei Invingatorilor”.

Te asteptam in ParkLake sa admiri de aproape reconstructiile minutioase si sa descoperi secretele celei mai faimoase armate din istorie si ale masinariilor de razboi care au schimbat lumea.

Intrarea este libera! Bucura-te alaturi de cei dragi de o expozitie pentru toate varstele.

Vizionare placuta