Romanița Iovan s-a căsătorit în secret! De ce nu a chemat pe nimeni la nunta sa?

Romanița Iovan a spus DA la 57 de ani și s-a căsătorit cu cel care îi este alături de mai bine de 14 ani. Totuși, cei doi nu au dorit să aibă invitați, iar vedeta a explicat decizia controversată.

Romanița Iovan s-a căsătorit în mare secret cu cel cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 14 ani. Cu toate că până acum nu au făcut pasul cel mare, cei doi și-au luat inima în dinți și au mers împreună să își lege destinele. Totuși, un detaliu destul de important i-a uimit pe fanii vedetei, și anume că proaspeții căsătoriți nu au dorit să aibă niciun invitat la evenimentul lor.

Partenerul de viață al Romaniței Iovan este mai mic cu 12 ani decât ea, însă acest lucru nu a fost un impediment în calea relației celor doi. Fericirea cuplului nu stă într-un act, așa cum sugerează Romanița Iovan, care a și explicat care este motivul pentru care a ajuns la biserică după atât de mulți ani de concubinaj.

"Am cununat până acum două cupluri, am botezat foarte mulți copii. Am cununat două cupluri și, cum există un obicei ca atunci când ești în situația să devii naș de cununie, perechea de nași trebuie să fie căsătorită sau măcar logodită. Și atunci, de aici a pornit dorința noastră de a face lucrurile foarte bine din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu, dar și din punct de vedere al relației noastre.

Pe deoparte, așa mi-am dorit eu dintotdeauna, să mă duc la Mânăstirea Ghighiu, acolo unde și pe vremea aceea încă mai era în viață Măicuța Lavrenția, și pe lângă faptul că i l-am prezentat pe Iulian așa – era ca un Duhovnic al meu și îmi plăcea să spun în fața ei și bucuriile, și să mi le expun, și necazurile, mai ales necazurile că așa ajungi la biserică sau la o mânăstire, în momentul în care ai probleme. [...] Nu, nu ne-am invitat familiile. Am fost numai noi doi.", a povestit vedeta, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Secretul unei relații amoroase de lungă durată

Romanița Iovan a mai fost întrebată care este secretul unei relații de lungă durată, însă creatoarea de modă a spus că nu există o rețetă universal valabilă. Atâta timp cât doi oameni se iubesc și se respectă, legătura dintre ei se poate menține ani la rând.

"După părerea mea, nu există un secret și nu se repetă sentimentele pe care le au oamenii unul față de celălalt. Ele sunt unice și fiecare în sufletul lui simte dragoste, simte iubire, simte prietenie, simte ură, simte respect sau sentimente speciale care contează în relațiile interumane.

Deci, nu mi se pare că este un secret al meu și cred că sunt o mulțime de oameni care se iubesc, o mulțime de oameni care se respectă și nu mă simt cu nimic mai deosebită față de ceilalți.”, a mai spus Romanița Iovan.