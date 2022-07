Anda Adam, însărcinată pentru a doua oară? Artista își dorește o familie numeroasă

Anda Adam și-a făcut recent apariția la piscină cu o burtică suspectă, iar presa imediat a zvonit cum că ar fi însărcinată. Cum răspunde artista bârfelor din mediul online?

Anda Adam trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu logodnicul ei, Eudor Yosif Mohaci, asta după ce a divorțat de primul soț, Sorin Nicolescu. Artista și-a găsit liniștea în brațele iubitului ei și este mai mereu cu zâmbetul pe buze.

Cu toate că cei doi amorezi s-au logodit anul trecut în Cappadocia, nu au ajuns încă în fața altarului, dar artista se bucură de fiecare moment petrecut în familie, mai ales că partenerul ei de viață mai are două fetițe dintr-o relație anterioară.

Este de la sine înțeles că artistei îi plac mult copiii și nu au fost puține dățile în care ea a declarat că își mai dorește să devină mamă. Astfel, fanii s-au alertat imediat atunci când au văzut cea mai recentă apariție a Andei Adam la piscină. Vedeta, care este cunoscută pentru fizicul ei bine lucrat la sală, s-a afișat cu o burtică suspectă, iar zvonurile cum că ar fi însărcinată au apărut imediat în online.

Totuși, artista a negat vehement acest fapt, spunând, totuși, că își dorește să devină din nou mamă, pe viitor.

„Nu, nu sunt însărcinată. Evident că îmi mai doresc copii”, a declarat Anda Adam, pentru Fanatik.

Anda Adam, poveste de dragoste ca îm filme cu Yosif Mohaci

Anda Adam și Yosif Mohaci sunt îndrăgostiți până peste cap unul de celălalt, iar povestea lor de dragoste este desprinsă din filme. Inițial, artista nu i-a acordat atenție lui Yosif Mohaci, însă, cu timpul, lucrurile s-au aranjat perfect pentru cei doi, semn că sunt predestinați să fie împreună.

„La început de an am cunoscut-o. Nu am știut cine e, pentru că nu mă uitam la televizor. Am cunoscut-o într-un restaurant din Brașov. Cum am văzut-o m-am dus la ea. Era cu niște prietene la masă și am luat un scaun și m-am pus lângă ele. (…) Numărul de telefon nu mi l-a dat, dar i l-am lăsat eu pe al meu, la hotel, pe o hârtiuță. Are și acum hârtiuța, dar nu m-a sunat niciodată”, a declarat iubitul artistei în emisiunea „Teo Show”.