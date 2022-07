Adevărul despre operațiile estetice ale Monicăi Anghel. Câte intervenții are, de fapt, vedeta?

Monica Anghel arată nemaipomenit la cei 51 de ani pe care îi are și mulți s-au grăbit să spună că vedeta a făcut diverse intervenții de ordin estetic. Acum, artista a spus lucrurilor pe nume și a dezvăluit de câte ori a vizitat cabinetul medicului estetician.

Monica Anghel a slăbit spectaculos în urmă cu 5 ani, iar de atunci vedeta strălucește și este mai energică ca niciodată. Întreaga ei viață s-a schimbat o dată cu transformarea fizică, iar mulți dintre urmăritorii săi s-au grăbit să o acuze că ar fi apelat la ajutorul bisturiului.

Întrebată ce operații estetice are, Monica Anghel a răspuns fără ezitate și a spus de câte ori a vizitat cabinetul medicului estetician. Cântăreața a declarat că și-a pus botox, dar și acid hialuronic, însă mai are câteva planuri pentru viitor.

„Mi-am făcut un pic de botox, pentru că stăteam încruntată și mi-am hidratat buzele cu foarte puțin acid hialuronic. Încă nu mi-am dorit o operație estetică pe care să nu am curaj să o fac, dar încă nu e timpul trecut”, a declarat artista, potrivit viva.ro.

Mai mult, gurile rele au spus că Monica Anghel și-ar fi făcut operație de micșorare a stomacului, lucru pe care vedeta îl neagă cu desăvârșire. Ea spune că nu a avut niciodată complexe în ceea ce privește felul în care arată, însă, din cauza unor probleme de sănătate, a fost nevoită să slăbească drastic.

„Nu am avut niciodată astfel de probleme, nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare.

Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă. M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea”, a mai spus Monica Anghel pentru sursa citată mai sus.