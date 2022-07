Cum și-a revenit Rona Hartner după ce a fost diagnosticată cu cancer la colon și ficat? Durerile au fost greu de suportat!

Rona Hartener a trecut printr-o experiență cu adevărat dramatică după ce a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, Artista nu și-a pierdut nicio secundă speranța și a luptat din greu pentru viața sa. Deși durerile au fost greu de suportat, Rona Hartner a ieșit învingătoare în lupta cu boala nemiloasă și a vorbit despre acel lucru care a ajutat-o să se vindece mai repede.

Rona Hartner a trecut prin momente greu de imaginat după ce a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat. Vedeta a plecat în Franța, acolo unde a urmat un tratament agresiv, care a dat roade, iar artista a ieșit învingătoare în lupta cu boala nemiloasă.

Vedeta a povestit că vindecarea a fost grea, însă nu a avut nevoie de mult timp pentru a se pune din nou pe picioare. Activitatea care a ajutat-o enorm în toată această bătălie a fost înotul.

”Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult. M-am mai îngrășat. Toată viața am fost zveltă și nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc sa slăbești. Mai bine ești mai împănată ca să poți duce. Eu fac sport pe plajă. Am toate aparatele, mi le pun într-un loc special amenajat și fac sport între doi palmieri”, a povestit actrița, pentru viva.ro.

Rona Hartner se simte acum mult mai bine, însă din 6 în 6 luni este nevoită să își refacă analizele pentru a verifica că totul este bine. În același timp, vedeta încearcă să fie o mamă cât mai bună pentru fiica ei și să petreacă timp de calitate cu ea.

”Nu sunt genul de mamă care să facă o educație franceză, restrictivă, ci românească adica mai cool așa. Locuiește cu mine si incerc sa o fac sa participe la tot, sa ne distrăm și sa avem amintiri pentru că astea sunt important”, a adăugat vedeta, pentru sursa de mai sus.