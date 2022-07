Incredibil ce făcea Lidia Buble înainte de a deveni celebră! Uite cum a fost viața artistei atunci când a ajuns în București

Lidia Buble și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața sa, aceea când a venit pentru prima oară în București. Vedeta a fost nevoită să fure biscuiți din magazin pentru a avea ce mânca.

Lidia Buble a fost invitata lui Damian Dăghici în emisiunea sa online, iar artista și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri care i-au surprins pe fanii ei. Vedeta a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața sa, și anume aceea când a ajuns pentru întâia oară în București.

Lidia Buble a povestit cum avea doar 40 de lei în buzunar și cum trebuia să supraviețuiască doar cu această sumă. Pentru a mai face economii, artista a povestit cum mergea în supermarketuri și lua biscuiți vărsați să îi mănânce și reușea să intre la metrou fără a-și cumpăra cartelă.

"Momentul în care eu am ajuns la București cu fix de 40 de lei în buzunar a fost cel mai greu, mi-era atât de rușine să-l sun pe tati să-i cer să-mi dea bani de chirie pentru luna asta. Eram efectiv singură într-un oraș atât de mare, fără prieteni, fără nimeni. Îi mai sunam din când în când pe ai mei, dar mi-am dat seama că trebuie să fac ceva cu viața mea, că trebuie să găsesc o sursă de venit”, a spus Lidia Buble în podcastul lui Daian Drăghici.

Lidiei Buble nu i-a fost rușine să recunoască faptul că salariul pe care îl avea în acel moment era unul extrem de mic, iar ea a trebuit să se descurce de una singură.

"Am început să lucrez, salariul era unul mic, ținând cont că trebuia să plătesc chirie, întreținere. Au fost foarte multe luni când efectiv mergeam prin supermarketuri, nu îmi e rușine. Mergeam prin supermarketuri și mâncam câte un biscuite, doi, de foame. Nu mai aveam bani nici de metrou, de RATB.", a mai povestit vedeta.

Primul job a fost într-un cimitir

Vedeta a povestit cum se simte succesul pe care îl are acum, mai ales că niciodată nu a visat să ajungă în punctul în care este astăzi. Lidia Buble a spus că primul ei job a fost într-un cimitir, acolo unde câștiga 100 de lei pe zi.

"La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam un milion pe zi”, a mai declarat cântăreața.