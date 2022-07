Cum reușește Elena Gheorghe să se mențină la 50 de kg după 2 nașteri? Dieta vedetei este la îndemâna oricui!

Elena Gheorghe are mare grijă de felul în care arată, iar vedeta reușește de ani buni să se mențină la 50 de kilograme. Ea a povestit ce consumă de-a lungul unei zile, iar dieta sa este la îndemâna oricui!

Elena Gheorghe are un fizic de invidiat, iar ea reușește de ani buni să se mențină la aceeași greutate. După două nașteri, Elena Gheorghe cântărește 50 de kilograme, iar sportul și alimentația sunt cele două aspecte de care ține întotdeauna cont atunci când vine vorba de sănătatea și aspectul ei.

Vedeta a mărturisit ce consumă de-a lungul unei zile pentru a-și menține greutatea, dar și pentru a-și lua porția de energie și vitamine necesară. Artista se ține departe de prîjeli și dulciuri din comerț și mănâncă la ore fixe.

"Imediat după ce mă trezesc, beau un pahar de apă cu jumătate de lămâie stoarsă, care ajută la eliminarea toxinelor din corp, apoi, după 20-30 de minute, beau un pahar mare de suc de țelină apio, care ajută incredibil de mult tot organismul, hidratează celula, după alte 20 de minute beau un smoothie, care ajută la eliminarea metalelor grele. Din păcate, metalele grele sunt aproape în tot ce ne înconjoară și e musai să avem grijă, căci de aici provin majoritatea problemelor de sănătate.

La prânz, consum salate de tot felul, în general hrană vie, iar seara, supe-creme, mâncare gătită la abur sau la cuptor, pește, sunt o mulțime de variante. Între mese, am gustare: un fruct la alegere, de obicei papaya sau măr; acum, vara, mănânc pepene roșu. Din când în când, paste integrale cu fructe de mare, un desert bun făcut în casă și înghețată neapărat. Rar, brânză, asta pentru că nu mă pot lăsa de tot de ea, sunt machedoancă, și la noi ea e baza. Îmi fac poftele, dar cu măsură”, a dezvăluit Elena Gheorghe pentru VIVA!

Vedeta are un stil de viață sănătos de la care nu se abate sub nicio formă, mai ales că a învățat din greșelile trecutului.

"În adolescenţă am fost grăsuţă, aveam atâtea kilograme câte am avut şi în sarcina cu Amelie, adică 58. Am ţinut o cură de slăbire prostească înainte să intru la liceu, şi atunci am slăbit vreo zece kilograme. N-a fost sănătos, dar de atunci mi-am promis că n-o să mai ajung acolo. Încetul cu încetul, am învăţat să mănânc, zic eu, echilibrat, să gust din ce mi-e poftă, ca să nu mă frustrez, dar nici să sar calul.", a mai adăugat cântăreața.