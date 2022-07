Câți dintre noi nu visăm să ne reinventăm? Sa ne schimbăm viața și să putem spune că trăim, cu adevărat? Paul Tukaram ne spune astăzi ce presupune asta și cât de simplu este să începem.

Într-o lume tot mai lipsită de repere corecte, în care incertitudinea și stresul ne subminează orice succes, există voci care ne readuc aminte de ceea ce este esențial: să îți asculți corpul, să experimentezi, să decizi pentru tine ce e bine și ce nu. Iar asta te poate ajuta să te trezești la timp și să nu îți irosești viața. Paul Tukaram ne dezvăluie metoda sa, testată, pentru a face asta: detox-ul spiritual.

Ce presupune asta și care sunt momentele care ne pot face stăpânii propriei vieti, aflăm la Fain și Simplu, cu Mihai Morar.

Urmăriți întregul episod aici:

Cine este Paul Tukaram?

În anii 2000 am avut norocul și șansa să dau peste primele cărți ale lui Osho. Era primul meu contact real cu înțelegerea subtilă, internă, care m-a ajutat să fac trecerea de la exterior la interior, de la logică, la înțelegerea corectă. Al doilea Maestru care m-a ajutat a fost Papaji, discipol direct al lui Ramana Maharshi, care m-a cucerit prin fermitatea și jucăușenia sa.

De la Osho am învățat curajul experimentării, iar de la Papaji, simplitatea introspecției.

După ce am deschis ușa, au urmat practici diverse. Neavând îndrumare directă, am practicat de capul meu, pierzându-mă adeseori în confuzie. Așa am văzut direct cât de periculoasă este mintea neinstruită și cât de nociv este să practici fără îndrumare și criteriu. Atunci am înțeles și de ce Osho și Papaji insistau asupra importanței prezenței unui Maestru viu în procesul căutării de sine.Ajuns la răscruce, când simțeam că mă apropii de nebunie, cu fărâma de onestitate care rămăsese vie în mintea mea, am cerut ajutor.

Acesta a venit prin prezența lui Vasant Swaha, discipol direct al celor doi Maeștri.

Întâlnirea cu Swaha a fost cea care mi-a reflectat aroganța și frica și m-a ajutat să deschid ușa inimii.

Din momentul în care m-a acceptat ca discipol, totul a devenit simplu. Nu mai exista practică sau meditație, ci doar viața, sau cum ar spune Swaha însuși:

“Meditația înseamnă să nu deranjezi momentul!”

