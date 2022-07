Cum faci un refresh de design interior cu costuri minime

Daca a venit momentul unei schimbari in ceea ce priveste aspectul casei tale, avem o veste buna: amenajarea cu gust nu presupune intotdeauna un buget generos. Descopera cum sa faci un refresh de design interior cu costuri minime.

Atunci cand ai senzatia ca locuinta ta a devenit anosta, stii ca este momentul pentru un refresh de design, care sa iti dea o stare de bine. Daca nu iti doresti sa cheltuiesti o avere pentru a-ti pune ideile in practica, inspira-te din acest articol si da un suflu proaspat caminului tau, cu un buget redus.

1. Foloseste-te de corpuri de iluminat moderne

Iluminatul transforma complet spatiul in care locuiesti si iti poate influenta starea, in functie de tipul de lumina pentru care optezi. Astfel, poti alege o lumina generala, in timpul orelor in care lucrezi de acasa, si una ambientala, atunci cand vrei sa petreci o seara linistita, in care sa te relaxezi dupa o zi lunga. Tototdata, in functie de designul locuintei tale, si o lumina directionala, care sa lumineze o anumita zona dintr-o camera, precum un colt de citit din living, sau o lumina decorativa, care sa scoata in evidenta un anumit tablou ori ornament, este binevenită.

Astfel, alese cu atentie, corpurile de iluminat pot indeplini atat nevoia functionala, cat si pe cea estetica si pot fi centrul de atractie dintr-o incapere. Printre avantajele corpurilor de iluminat moderne pentru interior se numara:

varietatea mare de modele: de la veioze potrivite studiului si plafoniere ideale pentru iluminat ambiental, pana la pendule si lustre care fac bucataria mai intima;

rezistenta mare la praf, conform clasificarii IP20, sau la stropirea cu apa, in acord cu standardul IP44.

Amenajarea cu ajutorul unor corpuri de iluminat moderne este o solutie practica pentru a infrumuseta spatiul si a-l mentine functional, cu un buget minim.

2. Decoreaza peretii cu tablouri

Daca doresti sa adaugi o pata de culoare in locuinta ta, o poti face cu ajutorul tablourilor. Astfel, poti sa optezi pentru tablouri handmade, daca ai putina indemanare, sau poti cumpara tablouri canvas, pe care le gasesti la preturi atractive. Indiferent de optiune, acorda atentie urmatoarelor aspecte, pentru a te asigura ca faci o alegere potrivita si ca pui tablourile in valoare:

Masoara spatiul pe care il ai la dispozitie si orienteaza-te in functie de obiectele de mobilier. De exemplu, daca doresti sa agati tabloul deasupra canapelei, in camera de zi, lungimea acestuia nu ar trebui sa fie mai mare de 2/3 din lungimea canapelei.

Stabileste inaltimea la care sa se afle tabloul. Recomandarea expertilor in design interior este de a-l aseza la nivelul ochilor.

Alege numarul potrivit de tablouri dintr-o camera. Pentru a evita senzatia de aglomerare, nu este recomandat sa ai mai mult de 3 tablouri intr-o camera, si aceasta doar daca incaperea este suficient de spatioasa.

Indiferent ca preferi tablouri care infatiseaza oameni, locuri sau picturi abstracte, folosirea acestora pentru un refresh al designului interior este o solutie eficienta care nu presupune neaparat cheltuirea unui buget considerabil.

3. Nu uita de plante decorative

Exista mai multe tipuri de plante pe care le poti alege, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie si de camera pe care doresti sa o infrumusetezi.

Astfel, daca spatiul disponibil pentru amenajare este redus, poti alege sa infrumusetezi un obiect de mobilier cu ajutorul unei plante cataratoare. De exemplu, poti sa pozitionezi astfel de plante pe rama unei oglinzi sau deasupra unui dulap inalt, pentru a-i imbunatati aspectul.

O planta pe care o poti aseza intr-o baie de dimensiuni reduse este Filodendronul, care infrumuseteaza prin frunzele sale verzi, in forma de inima.

Daca spatiul locuinei tale iti permite sa incluzi ghivece mari cu flori, atunci poti sa optezi pentru plante impunatoare, care sa fie un punct de atractie in locuinta. Una dintre ele este si Monstera, care se mentine in stare de vegetatie tot anul si decoreaza spatiul cu ajutorul frunzelor sale foarte mari, de culoare verde-inchis.

Indiferent ca alegi sa o pozitionezi in dormitor sau in camera de zi, Monstera va oferi cu siguranta un aspect deosebit oricarei incaperi.

Pentru a decora biroul de acasa sau spatiul disponibil din bucatarie, poti sa apelezi la bonsai. Acesti copaci in miniatura sunt deosebiti si, chiar daca nu sunt impunatori in ceea ce priveste marimea, cu siguranta vor atrage privirile tuturor celor care iti trec pragul casei.

Amenajarea cu gust a locuintei nu presupune intotdeauna si un buget generos. Foloseste ideile pe care ti le-am prezentat in acest articol si improspateaza designul casei tale cu ajutorul unor noi corpuri de iluminat, tablouri sau plante decorative.

Sursa foto: freepik.com

