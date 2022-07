Oana Roman, despre succesul afacerii sale. În plină pandemie, fiica lui Petre Roman a dat lovitura în business

Oana Roman are o afacere de familie, iar atat ea, cât și Marius Elisei sunt implicați 100% în acest business. În plină pandemie, Oana Roman a reușit să pună pe picioare o afacere de la 0, asta pentru că a știut exact ce să vândă și cui să vândă. Succesul nu a întârziat să apară, iar acum vedeta se bucură de o situație financiară neașteptat de bună!

Oana Roman a creat de la 0 o afacere de familie, iar banii nu au întârziat să apară. O dată cu venirea pandemiei, vedeta a fost nevoită să se reprofileze, iar adaptabilitatea de care a dat dovadă a ajutat-o să facă pași către o carieră în business.

Dacă acum doi ani, Oana Roman lucra ca PR, se pare că fiica lui Petre Roman a fost nevoită să se reprofileze și a învățat cum să facă bani din online.

„Rețelele de socializare au devenit un job în sine pentru mine. Lucrul acesta nu era valabil înainte de pandemie, de exemplu, când încă eram doar pe PR și evenimente. Numai că, odată cu venirea pandemiei, mie mi s-au tăiat aripile. Adică tot ceea ce făceam eu practic era imposibil de făcut. Totul era închis. Singura variantă ca să ai activitate era online-ul.

Aveam un site, pe care eu m-am chinuit mulți ani să-l cresc, pentru că eu, în online, am crescut organic 100%. Adică nu am cumpărat urmăritori, nu am făcut campanii de promovare sponsorizată ale conturilor mele și am crescut organic, ceea ce a fost foarte greu.[...]

Adică eu am muncit pe gratis cum se spune, mult timp, până când brandurile au început să mă bage în seamă, deși eram foarte cunoscută. Au vrut întâi să vadă ce tip de conținut fac, ce campanii sunt capabilă să fac. Și după aceea au început să vină spre mine”, a declarat Oana Roman pentru Fanatik.

Acum, vedeta are un magazin online de haine, iar Marius Elisei este cel care o ajută și lucrează cot la cot cu ea. Oana Roman a început inițial să vândă corsete și colanți modelatori pentru doamne, iar apoi s-a extins către rochii pentru toate gusturile, care mai de care mai frumoase, vesele și colorate.

„Am luat domeniu cu pagină de Facebook, de Instagram… era totul aranjat, doar să cumpărăm marfă și să ne ocupăm să o promovăm. Și am zis de data asta să profităm de toată notorietatea pe care eu o am, pentru că eu fac reclamă pentru alții, dar nu fac pentru mine. Și acum o să pot să fac pentru mine, pentru propria mea afacere. Și am lansat în toamna lui 2020 și din prima zi un «boom» incredibil, eu nu mă așteptam. A fost mult peste așteptările noastre.

Am rupt gura târgului, pentru că am început cu o zonă de produse foarte căutate de femei și anume body-urile modelatoare și colanții modelatori. Pentru că eu am nevoie de ele și am avut nevoie foarte mulți ani, și știam cât de multe femei vor să aibă produse de genul acesta, să fie de calitate. Și am umblat la zeci și zeci de furnizori, până am găsit produsul care să îmi placă. Cred că în prima zi, după ce am pus două poze pe Instagram, în 10 ore am avut 80 de comenzi”, a mai declarat Oana Roman pentru sursa de mai sus.