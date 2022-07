Bianca Drăgușanu își extinde afacerea peste hotare! Diva este gata să dea lovitura de grație cu articolele sale vestimentare

Bianca Drăgușanu nu stă nicio clipă liniștită și muncește zi de zi pentru ca visurile sale să prindă contur. Recent, vedeta a dezvăluit ce planuri are pentru viitorul apropiat și unde își dorește să își extindă afacerea.

Bianca Drăgușanu este o femeie independentă și muncește non stop pentru ca visurile sale să prindă contur. Vedeta știe că nu există loc de compromisuri atunci când vine vorba de situația ei materială și încearcă să își ofere și să le ofere celor dragi un trai ca în povești.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că blondina are o afacere cu articole vestimentare, iar rochiile sale sunt extrem de căutate de urmăritoarele Biancăi Drăgușanu. Vedeta are un succes colosal în lumea modei, astfel că a trecut la pasul următor și a demarat un nou proiect, acela de a-și extinde afacerea peste hotare.

Bianca Drăgușanu alege cu multă înțelepciune ceea ce va face în continuare, astfel că diva s-a dus tocmai către Dubai, acolo unde va avea un magazin special cu hainele pe care le creează.

‘’În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși”, a declarat vedeta pentru EGO.ro.

Bianca Drăgușanu muncește foarte mult pentru a-și îndeplini dorințele, astfel că sunt zile în care uită să și mănânce. Vedeta are momente în care ia masa în mașină, însă nu se plânge pentru că știe că orice sacrificiu își are meritul său.

‘’Chiar dacă viața mea pare așa ca din filme și că o ard numai pe lux și opulență, eu am zile când mănânc în mașină. Am zile când nu mănânc deloc sau mănânc pe fugă, sau am zile când mănânc de trei ori pe zi la restaurant’’, a adăugat blondina.