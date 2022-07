Cum și-a ales Fuego numele de scenă? Părerea celor din jurul său a fost decisivă!

Toată lumea îl cunoaște pe Fuego, însă puțini știu care este semnificația numelui de scenă pe care l-a ales acum mai bine de 20 de ani. Paul Surugiu a mărturisit care au fost motivele pentru care s-a prezentat astfel, publicului său.

Paul Surugiu este cunoscut de o țară întreagă, iar numele său scenic, Fuego, a fost ales acum mai bine de 20 de ani. În 1998, artistul pășea pentru prima dată pe o scenă, iar de atunci el a știut că aceasta este direcția pe care vrea să o urmeze în viață.

Paul Surugiu a vorbit despre momentul în care și-a ales numele de scenă, dar și cine l-a ajutat să ia aceste decizii, de la începutul carierei sale.

„În 1998 așa era trendul, cu nume de scenă. Am semnat cu prima casă de discuri din România și mi s-a sugerat o variantă de nume și am ales la întâmplare, dintr-un dicționar, acest nume. Se și potrivea cu genul latino pe care-l cântam, cu piesa Toată lumea dansează și de acolo a început parcursul lui Fuego! De vreo câțiva ani buni, am revenit la numele meu, Paul Surugiu. Firește că păstrez și pseudonimul, pentru că așa mă știe lumea, dar numele meu de azi este cel din buletin!”, a mărturisit îndrăgitul cântăreț, pentru impact.ro

Indiferent de numele cu care se prezintă în fața publicului său, cert este că artistul este extrem de iubit și apreciat de sute de oameni. Paul Surugiu a mărturisit că faima nu l-a schimbat și că în toți acești ani de carieră el a rămas aceeași persoană care se bucură frumos de viață.

„Eu nu sunt vreun personaj pe scenă și un altul în viața de zi cu zi! Nu mă transform, nu joc vreun rol și nu am vreo mască. Adică așa cum sunt acasă, așa sunt și pe scenă sau la televiziune. Firește că atunci când ești în spațiul public există un anume respect față de cel din fața ta, dar nu-mi cenzurez trăirile în vreun fel anume, nu mă dedublez și nici nu încerc să fiu ce nu sunt”, a mai spus artistul.