Florin Ristei, planuri pentru mutarea din România. Unde vrea artistul să își crească viitorul copil?

Florin Ristei are planuri mari de viitor, iar artistul s-a gândit deja la mutarea definitivă din România.

Florin Ristei este mai îndrăgostit ca niciodată, iar întâlnirea cu iubita sa, Naomi Hedman, l-a făcut să vadă viața cu alți ochi. Cei doi s-au întâlnit pe platoul emisiunii XFactor, iar de atunci sunt de nedespărțit. Deși niciunul dintre ei nu se aștepta să se îndrăgostească, iată că viața le-a rezervat o surpriză frumoasă, iar acum își fac planuri de viitor împreună.

„Nu ştiu exact ce a fost, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun. Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc”, a spus Florin Ristei pentru okmagazine.ro.

Naomi Hedman a venit din Londra în România pentru a participa la emisiunea difuzată pe Antena 1 și a rămas aici pentru a fi alături de cel cu care se vede o viață întreagă împreună. Recent, Ristei a vorbit despre mutarea din România, dar și despre momentul în care vor avea un copil, drept pentru care cei doi artiști se gândesc încă de pe acum la un mediu favorabil pentru viitorul lor copil.

"M-am gândit şi la asta (n. r. – să se mute în Londra), dar nu ştiu dacă ar fi destinaţia câştigătoare. Mai e timp de gândire la acest capitol, dar mi-ar plăcea ca, mai târziu, mai ales dacă o să avem copii, să trăim într-o ţară în care să nu le lipsească nimic, de la infrastructură, până la educaţie şi bun simț. Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile”, a mai declarat Florin Ristei.