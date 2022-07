Primele declarații ale soției lui Mircea Radu după ce un șofer de 66 de ani a lovit-o pe trecerea de pietoni

Momente de groază au trăit, în urmă cu 3 zile, Mircea Radu și soția sa. Raluca Radu, medic oncolog de profesie, a fost lovită pe trecerea de pietoni de un șofer de taxi.

Familia lui Mircea Radu a trăit momente greu de imaginat, asta după ce Raluca Radu, soția îndrăgitului prezentator tv, a fost lovită pe trecerea de pietoni, în urmă cu 3 zile, de către un șofer de taxi, în vârstă de 66 de ani.

Raluca Radu se afla alături de o rudă și ambele au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind imediat tansportante la spital. Acum, starea de sănătate a soției prezentatorului tv este una bună, drept pentru care se va întoarce în curând la serviciu, așa cum a scris Raluca Radu pe pagina sa de socializare.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru gândurile bune, sutele de mesaje și telefone cu urări de sănătate și încurajare, care mi-au fost un adevărat spijin după accidentul suferit acum trei zile.Recuperarea mea merge înainte. Chiar și în aceste circumstanțe delicate, de mâine voi fi din nou alături de pacienții mei. P.S. Vechiul numar de telefon al cabinetului, pierdut in accident, nu mai poate fi recuperat”, a scris Raluca Radu pe Facebook.

Mircea și Raluca Radu, poveste de iubire de peste 10 ani

Mircea și Raluca Radu s-au căsătorit în anul 2013, iar cei doi formează o familie frumoasă, care păstrează discreția în ceea ce privește viața personală. Raluca Radu este mai tânără cu 20 de ani decât soțul ei, însă acest lucru nu a fost un impediment în calea relației dintre cei doi.

Mircea Radu a declarat că nu a fost dragoste la prima vedere, însă i-a plăcut plăcut enorm zâmbetul ei încă de la început.

”Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, spunea prezentatorul tv, potrivit spynews.ro.