Anca Țurcașiu a apelat la ajutorul psihologului după ce a divorțat. Ce lecție importantă a învățat vedeta?

Anca Țurcașiu a trecut prin momente grele după divorțul de fostul ei soț. Vedeta nu mai avea încredere în ea și își crease multe frici, moment în care s-a decis să apeleze la ajutorul unui psiholog.

Anca Țurcașiu și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele mai puțin plăcute din viața sa, cele ce au urmat o dată cu divorțul de cel cu care spera să trăiască o viață întreagă. Frumoasa vedetă în vârstă de 52 de ani a suferit după separarea de fostul ei soț și a început să aibă tot felul de frici și gânduri care nu îi mau dădeau pace.

Artista a luat decizia de a apela la ajutor specializat, după ce a simțit nevoia să iasă din stările în care s-a scufundat.

"Da, cred foarte mult în asta și primești foarte mult ajutor. E o nevoie, pentru că tu te vezi din alt unghi, te vezi subiectiv. Or, cineva care te vede din afară și cu care stai de vorbă îți deschide ochii către adevăr și realitate, pe care tu nu o poți percepe decât prin prisma emoțiilor pe care le ai în momentul respectiv și e de foarte mare ajutor. Am fost la psiholog după divorț. Am avut nevoie de sprijin”, a declarat Anca Țurcașiu pentru revista VIVA!

Vedeta a recunoscut că este nevoie de mult curaj pentru a vorbi despre problemele personale și că ședințele la psiholog au ajutat-o să se apropie mai mult de latura spirituală a vieții.

„Îți trebuie foarte mult curaj. Toate fricile astea pe care noi le avem sunt o dovadă de nesiguranță. Până la urmă, vrei să ai o siguranță, să ai în jurul tău spațiul acela cu care ai devenit confortabil.

Și atunci când toate lucrurile se destramă, se rup din orice fel de motiv, nu mă refer neapărat la un divorț, ci la orice, o moarte, o despărțire, ai pierdut o avere, o destabilizare de genul acesta creează foarte multe spaime. Foarte multe frici, și lecția cea mai puternică pe care am învățat-o în timp a fost că suntem atât de puternici, mult mai puternici decât credem noi despre noi.

Și că niciodată nu suntem singuri. Atunci când avem impresia că suntem singuri, niciodată nu suntem singuri”, a mai adăugat artista.", a mai spus vedeta, cu sufletul împăcat.