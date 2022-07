Adriana Bahmuțeanu s-a logodit la biserică cu noul ei iubit, George! Cei doi au depus actele și la primărie

A apărut în sfârșit soarele pe strada Adrianei Bahmuțeanu! Vedeta s-a logodit la biserică și se vede o viață întreagă alături de George, bărbatul pe care l-a cunoscut în urmă cu 2 luni.

Adriana Bahmuțeanu radiază de fericire, iar vedeta a început un nou capitol din viața sa. Ieri, 27 iulie, fosta soție a lui Prigoană a primit binecuvântarea în biserică, pentru ca relația ei cu George să fie una de durată și stabilă.

După dezamăgirile în dragoste din trecut, Adriana Bahmuțeanu iubește din nou și este iubită. Iubitul vedetei, George Steven, a făcut-o să creadă din nou în iubire, și iată ce cei doi au mers la biserică și s-au logodit. Mai mult, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că a mers și la primărie pentru a depune actele de căsătorie, însă mai durează puțin până când toate formalitățile vor fi gata.

Adriana Bahmuțeanu a purtat o rochie de culoare roz pal, iar la brațul celui care urmează să îi devină soț a mărturisit că atât ea, cât și George își doresc o familie fericită.

„N-aduce anul ce aduce ceasul. Ne-am întâlnit, ne-am văzut, ne-am plăcut şi ne-am gândit că ar fi mai bine să ne oficializăm cumva relaţia. Am fost la primărie, dar actele nu sunt gata, deci o să depunem ulterior aceste acte. Aşa că am zis să venim la o biserică să primim binecuvântarea. Asta ne dorim amândoi, o viaţă de familie fericită”, a mărturisit Adriana Bahmuţeanu, pentru RomâniaTV.

La rândul lui, George Steven, iubitul Adrianei Bahmuțeanu a mărturisit cum s-au cunoscut cei doi. Se pare că prietena lor comună, Carmen Harra, a fost cea care le-a făcut cunoștință celor doi. Astfel, cei doi nu au mai stat pe gânduri și s-au hotărât să facă pasul cel mare.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că «It is the right thing», este un sentiment comun…”, a declarat George Steven.

Viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu este stabilit în State din 1999, acolo unde lucrează ca agent imobiliar. George are și un băiat, dintr-o relație anterioară, despre care Adriana a spus că îl vor crește împreună, alături de cei doi băieți ai săi din mariajul cu Silviu Prigoană.