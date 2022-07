Ana Baniciu, despre durerea pierderii mamei. Vedeta a slăbit 7 kilograme și încearcă să își revină

De când și-a pierdut mama, nimic nu mai este la fel pentru Ana Baniciu. Vedeta a slăbit și încearcă să își revină, pentru că știe că mama ei ar vrea să o vadă zâmbind.

Ana Baniciu a trecut prin momente foarte dificile, asta după ce și-a pierdut mama. Vedeta încearcă să își revină după evenimentul traumatizant, mai ales că știe că mamei ei i-ar fi plăcut să o vadă zâmbind.

Artista are un gol un suflet, ce nu va putea fi umplut niciodată, însă cei dragi îi sunt aproape și încearcă să o facă să iasă din starea în care s-a afundat. Mai mult, vedeta a slăbit 7 kilograme, iar acum haterii spun că este mult prea slabă.

„Este o perioadă din viața mea în care am slăbit foarte mult, pentru că am avut cel mai neplăcut eveniment (n.r. moartea mamei) care se poate întâmpla din punctul meu de vedere. Și atunci am slăbit un pic mai mult, dar sunt pe revenire, mănânc. Am slăbit vreo 6-7 kg și acum îmi revin. Mănânc constant. Văd că nu mai revin la forma inițială, nu știu de ce. E bine, eu nu mă plâng, mie îmi place când sunt slabă”, a declarat Ana Banciu, pentru playtech.ro.

Vedeta suferă foarte mult după pierderea celei mai dragi ființe, iar amintirea ei o va purta întotdeauna în suflet. Totuși, pentru cea care i-a dat viața, Ana Baniciu continuă să meargă mai departe cu speranță și încredere.

„Clar este un gol cu care trebuie să înveți să trăiești în continuare, să te readaptezi la viața de după ea. Tot datorită mamei mele am reușit să merg înainte, pentru că i-am făcut niște promisiuni și mă țin de ele. Sunt niște chestii foarte personale și o să le spun la momentul potrivit, când vor ieși. Sunt și profesionale și personale”, a mai zis ea, pentru aceeași sursă.

