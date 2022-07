Parteneriatul Samsung și LIFE Picture Collection aduce cele mai importante momente din istorie pe ecranul The Frame

Samsung Electronics Co. Ltd. anunță un nou parteneriat cu LIFE Picture Collection, cu scopul de a extinde colecția dinamică de artă oferită consumatorilor prin intermediul televizorului lifestyle, The Frame.

Noul parteneriat dintre Samsung și LIFE Picture Collection aduce arhiva vizuală a secolului 20 pe televizorul The Frame

Colecția include 20 de poze istorice ale celor mai semnificative momente și personalități ale secolului trecut LIFE Picture Collection este o arhivă vizuală a secolului 20, care include peste 10 milioane de fotografii ale unor personalități și momente semnificative din punct de vedere istoric. Pentru Samsung Art Store au fost curatoriate cu atenție 20 de fotografii din colecție, ce vor fi disponibile la nivel global pentru posesorii The Frame începand cu 28 iulie. Utilizatorii Samsung Art Store vor putea experimenta istoria prin imagini uimitoare, cu subiecte variind de la surferi din West Coast California, la Pablo Picasso și multe altele. ,,Catalogul de artă The Frame a crescut enorm de la lansarea sa în 2017 și s-a diversificat foarte mult de atunci. Este important pentru noi să căutăm în mod constant noi parteneri pentru a aduce clienților o selecție mai largă de lucrări de artă de înaltă calitate, iar parteneriatul cu LIFE Picture Collection este unul important. Istoria este înregistrată în aceste fotografii, iar acum consumatorii le pot expune cu un clic pe un buton, fără a fi nevoie să meargă într-o galerie sau muzeu.", a declarat Simon Sung, vicepreședinte și șef al echipei de vânzări și marketing din cadrul diviziei Visual Display a Samsung Electronics. Prin astfel de parteneriate, Samsung își propune să aducă arta mai aproape de oameni, oferind acces la unele dintre cele mai renumite opere de artă din lume, oferind astfel posibilitatea ca fiecare posesor The Frame să aleagă tipul de artă potrivit gustului unic al fiecăruia. Colaborarea cu LIFE Picture Collection aduce o nouă selecție importantă din punct de vedere istoric în biblioteca deja considerabil de mare de picturi, design grafic și fotografie disponibilă pe Samsung Art Store. Samsung Art Store va include și mai multe fotografii din arhiva foto emblematică LIFE (revistă americată de fotografie) pentru a face colecția mai accesibilă abonaților. Conceput pentru a fi un televizor atunci când este pornit și artă atunci când este oprit, The Frame este o pânză digitală inovatoare, de tip QLED, care afișează artă din întreaga lume la o calitatea superioară a imaginii. Noul Matte Display lansat în 2022 ca opțiune pentru The Frame, reduce reflexiile de lumina, ceea ce permite consumatorilor să vadă mai clar pe ecran operele de artă. Citeste si: 7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (18-24 iulie) Instituții emblematice, colective artistice și artiști independenți deopotrivă au contribuit la selecția în continuă expansiune a Samsung Art Store, care găzduiește acum peste 2.000 de opere de artă potrivite pentru gustul unic al fiecărei persoane. Cu un abonament gratuit pe 2 luni la Samsung Art Store pentru seria The Frame din 2022, consumatorii pot afișa pe ecran o parte de istorie în propria casă, direct din cutie. Pentru mai multe informații despre The Frame, accesați www.samsung.com. Vizionare placuta Kudika

