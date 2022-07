Adriana Bahmuțeanu vrea să devină din nou mamă? Ce spune vedeta, după căsătoria cu iubitul ei, George

Adriana Bahmuțeanu trăiește cele mai frumoase momente din viața sa, iar întâlnirea cu George a făcut-o pe vedetă să vadă iubirea cu alți ochi. Acum, fosta soție a lui Prigoană se gândește la copii și a declarat că își dorește o familie unită.

Adriana Bahmuțeanu este mai fericită ca niciodată și se bucură de iubirea logodnicului ei, George Steven. Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut în urmă cu 3 luni, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Fosta soție a lui Prigoană și iubitul din America au depus actele pentru a se căsători civil, însă până atunci, cei doi s-au logodit la biserică și își fac planuri de viitor împreună.

Vedeta, în vârstă de 48 de ani, a anunțat că își dorește un copil cu George, și că amândoi visează să aibă o familie unită. George mai are un băiat dintr-o relație anterioară, pe care Adriana Bahmuțeanu vrea să îl crească împreună cu cei doi băieți ai ei.

"Asta ne-am dorit, un drum al vieții împreună (…). Cu familia, cu nașii și cu prietenii apropiați. Și la nași a fost la fel, ei s-au cunoscut și s-au căsătorit foarte repede și noi la fel. O să urmeze și cununia civilă și o nuntă frumoasă cu toată lumea, dar vrem să le pregătim din timp, nu mai vrem balamuc și agitație.

Nu s-a schimbat nimic, decât că azi am avut emoții. Da, aș avea răbdare, asta mi-am dorit tot timpul, o familie și un copil. Dacă aș avea o putere aș face și zece, nu unul, dar e cam greu zece, dar măcar unul și bun și împreună cu băieții noști să-l creștem pe cel mic”, a spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit spynews.ro.

George Steven spune că a cunoscut-o pe vedetă prin prietena lor comună, Carmen Harra. Chiar dacă nu a fost dragoste la prima vedere, cei doi se înțeleg de minune și își doresc să își construiască un viitor împreună.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că «It is the right thing», este un sentiment comun…”, a declarat George Steven la România TV.