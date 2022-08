Loredana Groza, mărturisiri sincere despre sânii ei! Cine a influențat-o să nu își pună silicoane?

Loredana Groza a vorbit despre operațiile estetice, dar mai ales despre persoana care a influențat-o cel mai mult în decizia de a nu-și îmbunătăți bustul.

Loredana Groza este tare mândră de aspectul ei fizic și nu ezită să le arate și urmăritorilor săi cât de bine se simte în propria piele. Zvonurile cu privire la operațiile estetice prin care a trecut artista au fost pe prima pagină a ziarelor, însă Loredana a negat mereu că și-ar fi făcut intervenții de acest tip.

Mai mult, vedeta le-a recomandat tinerelor să apeleze la intervenții non-invazive, în locul operațiilor estetice. Artista a afirmat mereu că nu a făcut nicio îmbunățățire de ordin estetic și că frumusețea vine din interior.

În ceea ce privește bustul voluminos, Loredana a mărturisit că nu are silicoane și că nu ar apela niciodată la o astfel de procedură chirurgicală. Artista a spus o anumită persoană din viața ei a influențat-o să nu recurgă la un astfel de gest.

În urmă cu mai mulți ani, vedeta se afla la o piscină din Las Vegas, alături de bunul său prieten, regretatul actor Dennis Hopper. Acesta i-a atras atenția Loredanei cu privire la cicatricele femeilor cu silicoane, mărturisindu-i că naturalețea denotă feminitate.

”Spunea Dennis Hopper, marele actor și un mare prieten, care, din păcate, nu mai este printre noi… Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta. Erau topless și zic: ‘Wow, ce chestie. Au gravitație. ‘Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?’, zice el.

Și el mi-a zis așa: ‘Lory, never ever cut your body. Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi!. Pentru că o femeie este femeie adevărată, atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei’. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta”, a spus Loredana Groza pentru Fanatik.

Loredana Groza a păstrat discreția cu privire la tratamentele pe care le-a făcut pentru a-și îmbunățăți aspectul fizic, însă, cert este că vedeta se simte mai bine ca oricând și este plină de energie bună.