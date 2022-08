Astăzi povestim despre noi, echipa PhotoVideo360.ro, o echipa cu o experiență de peste 10 ani în domeniul evenimentelor reușite.

Povestea noastră începe cu un eveniment semnificativ, căruia am vrut să-i adăugăm acel detaliu pentru a-l transforma în ceva memorabil. De la pasiune la business a mai fost doar un pas care a venit de la sine. Ne place să credem că nu vindem servicii, ci soluții, momente memorabile și detalii de finețe.

În ultimii ani am fost creatori de tendințe în domeniul cabinelor foto din România și încercăm să ținem pasul cu ultimele tendințe din domeniul PHOTOBOOTH-urilor și metodelor de diverstisment pentru toate tipurile de evenimente.

În 2020 am adus în România, platforma video Selfie 360 (sau video booth cum este cunoscută în cercurile experților în domeniu).

Platforma Video Selfie, Cabina video 360 livrează filmulețe tip gîf cu vedere 360, gata de trimis pe email și share-uit pe Facebook sau Instagram.

Atât filmulețele cât și cabina sunt full personalizabile grafic cu branding-ul clientului

Ne putem mendri cu faptul că în ultimul sezon, artiști precum Andra, Horia Brenciu, Smiley, Bibi, WRS, Dorian Popa, Liviu Varciu, Theo Rose și mulți alții au ales platforma noastră pentru momente de distracție. De asemenea pentru o parte dintre aceștia, am organizat evenimente, motiv pentru care primim recomandări la tot pasul.

Va așteptăm pe site-ul nostru www.photovideo360.ro, pe pagina noastră de Facebook / Instagram photovideo360.ro