Ce spune mama lui Mihai Mitoșeru despre noua relație a fiului ei? Nimeni nu se aștepta la asta!

Mama lui Mihai Mitoșeru a aflat din presă că fiul ei are o nouă iubită, la trei ani după divorțul de Noemi. Declarațiile sale au surprins pe toată lumea!

Mihai Mitoșeru a mărturisit, în urmă cu puțin timp, că se află într-o nouă relație, însă nu vrea să ofere momentan prea multe detalii. După divorțul de Noemi, de acum 3 ani, prezentatorul tv a suferit enorm și cu greu și-a refăcut viața amoroasă.

„Eu sunt foarte sincer! Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”, a declarat Mihai Mitoșeru, despre relația în care este implicat în prezent.

Până când fanii vor ajunge să o cunoască pe noua cucerire a omului de televiziune, mama lui Mihai Mitoșeru a oferit primele declarații despre noua iubită a fiului ei. Camelia Mitoșeru a declarat că nu știa că fiul ei se vede cu cineva și că a aflat aceste lucruri din presă.

„Nu am cunoscut-o pe iubita lui Mihai. Nici măcar nu am vorbit cu el despre vreo fată. Așa cum auziți, nu știu absolut nimic, am aflat și eu de la televizor.

L-am sunat și l-am întrebat. Dar mi-a spus așa: Mamă, dacă aveam ceva să îți spun, îți spuneam. De aia cred că nu e ceva pe care să îmi prezinte, încă. Nu știu nimic despre nimic, chiar așa e!”, a precizat Camelia Mitoșeru pentru Fanatik.

Se pare că Mihai Mioșeru nu se grăbește în niciun fel în noua sa relație, însă, dacă lucrurile vor decurge bine, cu siguranță prezentatorul tv îi va face cunoștiință și mamei sale cu noua sa parteneră de viață.

Vizionare placuta