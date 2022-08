Marius Elisei, mesaj dur după ce a rămas fără cheile de la casă. Oana Roman nu i-a răspuns la telefon!

Marius Elisei a publicat un mesaj dur pe rețelele de socializare, asta după ce a rămas fără cheile de la casa Oanei Roman, iar vedeta nu i-a mai răspuns la telefon.

Marius Elisei a trăit o experiență deloc plăcută, asta după ce s-a întors cu fiica lui de la locul de joacă. Ajuns în fața casei Oanei Roman, el și-a dat seama că nu mai are chei și a încercat să o contacteze pe vedetă. Fiica lui Petre Roman nu i-a răspuns la telefon, iar Marius Elisei s-a enervat la culme și a scris un mesaj pe social media, pe care ulterior l-a și șters.

„Încă mai avem putere să zâmbim, am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă și surpriză… Am rămas pe afară fără chei pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon și acum căutăm variante unde să meargă Isa la wc. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea”, a scris Marius Elisei pe rețelele de socializare, relatează Spynews.

Oana Roman nu a făcut nicio declarație despre acest incident, iar acum ea se află la mare, acolo unde se bucură de câteva zile liniștite, departe de problemele din cuplu.

Vedeta a recunoscut că, în ultima perioadă, certurile dintrea ea și Marius Elisei sunt tot mai dese, însă încearcă să echilibreze cumva relația și să treacă peste orice piedică, de dragul fetiței lor.

„Suntem o familie normală, cu toate bunele și relele pe care le are o familie normală. Eu asta spun tot timpul și celor care mă urmăresc. Trebuie să înțeleagă că noi suntem niște oameni fix la fel ca ei. Diferența este că, bun, apărem la televizor, dar, în rest, viața noastră se desfășoară fix după același tipar ca viața oricui.

Și noi avem probleme, avem greutăți, avem momente când nu ne merge bine, momente când ne merge mai bine. Ne confruntăm și noi cu aceleași lipsuri, aceleași probleme, aceleași facturi îngrozitoare”, a mărturisit Oana Roman, potrivit libertatea.ro.

