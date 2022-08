Cărți de neratat vara aceasta

Fie că pleci la munte, la mare sau într-un city break, ți-am pregătit 5 titluri de neratat, pe care să le iei cu tine oriunde vara aceasta.

Planurile de concediu inspirate merg cel mai bine însoțite de lecturi inedite. Așa cum ne gândim la ce ținute urmează să purtăm în concediu, la fel ne planificăm și lista cărților cu care ne putem delecta și ne va face vacanța mai frumoasă și mai relaxantă. De aceea, fie că pleci la munte, la mare sau într-un city break, ți-am pregătit 5 titluri de neratat, pe care să le iei cu tine oriunde vara aceasta.

Caroline Criado Perez, născută în 1984, a inițiat și desfășurat mai multe proiecte care au avut în centru soarta femeilor în societate. Jurnalistă și activistă feministă, ea a primit, în 2013, Liberty Human Rights Campaigner of the Year Award, dar și Ordinul Imperiului Britanic, în 2015, cu ocazia zilei de naștere a Reginei. În „Femei invizibile”, Caroline a adunat o serie de studii, cazuri și cercetări din întreaga lume care ilustrează modul copleșitor în care se desfășoară discriminarea pentru jumătatea din populația lumii. Toate aceste materiale prezintă felul prin care atât politicile guvernamentale și cercetările medicale, tehnologice, cât și locurile de muncă și mass-media exclud femeile. „Femei invizibile” ilustrează chipurile ascunse în care femeile sunt uitate într-o lume construită în principal de și pentru bărbați, dezvăluind astfel impactul profund pe care îl are acest lucru asupra noastră.

Seria captivantă de șapte volume „Cele șapte surori” scrise de autoarea Lucinda Riley (născută în Irlanda, dar care locuiește în Marea Britanie) urmărește destinele acestor femei adoptate de un miliardar, încă de când erau mici copile, și căruia fetele îi spun Pa Salt.

Astfel, după ce într-o zi află că tatăl lor iubit a murit, Maia D’Aplièse și surorile sale se adună în casa copilăriei – un castel fabulos, izolat, situat pe malul lacului Geneva. Fetele primesc fiecare câte un indiciu cu privire la adevărata ei moștenire. Maia va primi un indiciu care o va duce spre o călătorie tocmai la Rio de Janeiro, în Brazilia. Odată ajunsă acolo, ea începe să pună cap la cap piesele propriei povești.

Felul în care este stabilită relația între un terapeut și pacient este cea care face terapia să funcționeze. În „Bărbatul cu vocea frumoasă” avem de a face cu șase cazuri în care cititorii vor putea descoperi cât de important este ceea ce se întâmplă între cei doi oameni din cabinet. Pentru autoare, esența reușitei în terapie nu constă

în vorbele înţelepte pe care un terapeut le împărtăşeşte cu pacientul său sau în explorarea inconştientului, ci în modul în care se construiește relaţia dintre pacient și terapeut.

Urmărind cum doi oameni cu emoțiile și gândurile lor devin capabili să se înscrie într-o interacțiune în care sunt gestionate trările generate de transfer și contransfer, vom putea observa că psihoterapia devine o împletire de știință și artă.

Câștigător al Premiului Oscar, actorul le propune cititorilor o carte de memorii neconvențională despre a trăi cu o mai mare satisfacție povești inedite, cu o înțelepciune aparte și o serie de lecții învățate pe calea grea.

„Sunt în această viață de cincizeci de ani, am încercat să-i dezleg ghicitoarea de patruzeci și doi și am ținut jurnale cu indicii despre acea ghicitoare în ultimii treizeci și cinci. Însemnări despre succese și eșecuri, bucurii și necazuri, lucruri care m-au făcut să mă minunez și lucruri care m-au făcut să râd în hohote. Cum să fii corect. Cum să ai mai puțin stres. Cum să te distrezi. Cum să rănești mai puțin oamenii. Cum să fii rănit mai puțin. Cum să fii un om bun. Cum să ai sens în viață. Cum să fiu mai mult eu.

[...] Aceștia sunt cincizeci de ani de vederi, simțiri și dezvăluiri, lucruri impresionante și rușinoase. Este o scrisoare de dragoste către viață. Este, de asemenea, un ghid pentru a prinde mai multe unde verzi - și pentru a realiza că galbenul și roșul devin, în cele din urmă, verde.”

Bestseller internațional, ce cuprinde mărturii extraordinare despre echilibrul fragil dintre minte și corp, cartea lui Gabor Maté este una dintre cele mai importante lecturi despre sănătatea noastră fizică și mentală. Cercetările sale s-au concentrat în principal pe traumele din copilărie, dependența de alcool sau droguri și stresul. „Când corpul spune nu” ridică un semnal de alarmă, fiind și o pledoarie pentru medicina biopsihosocială. Un volum de citit cu creionul în mână, plin de detalii relevante care îl fac pe cititor conștient de sursele stresului, modalitățile de gestionare și soluțiile de vindecare. „Când suntem împiedicați să învățăm cum să spunem nu, corpurile noastre ajung să spună acest lucru singure.”

