Jorge, poezie pentru Ramona Podrea, după ce au împlinit 9 ani de căsnicie

Jorge și Ramona Podrea au împlinit 9 ani de căsnicie, iar artistul i-a scris o poezie partenerei sale de viață, în care își arată recunoștința pentru tot ceea ce au trăit și vor mai trăi împreună.

Jorge și Ramona Podrea se iubesc de 9 ani, iar împreună cei doi au format o familie frumoasă, unită și apreciată de internauți. Artistul și-a găsit liniștea în brațele partenerei sale, după ce a divorțat cu scandal de Alina Laufer. Deși au fost nevoiți să treacă prin mai multe încercări, Jorge și soția sa au depășit cu bine orice piedică și au demonstrat că iubirea lor poate învinge obstacole.

Într-o zi cu însemnătate atât de mare, Jorge și-a surprins partenera, dar și pe urmăritorii săi de pe Instagram, cu o poezie dedicată soției sale, în care se arată recunoscător pentru tot ceea ce a trăit în ultimii 9 ani.

„De 9 ani, /De câte ori sufeream și mă lua nebunia,/Mă liniștea soția! /De câte ori mă pierdeam și mă apucă blasfemia, /Mă îndrumă soția! /Când voiam “altceva” și mă apucă xenofilia, /Se reinventa soția! /Când eram nervos și mă apucă sfădălia, /Mă calmă soția! Când exageram și mă lua megalomania, /Mă potolea soția! /Când cheltuiam prea mult și mă păștea sărăcia, /Mă pondera soția! /Când alții ne bârfesc căsătoria, /Rămânem tot noi, eu și ea, soția mea! Ești echilibrul meu, /De 9 ani! /La mulți ani, Pisoi!”, a scris cântărețul, pe pagina sa de Instagram.

Mesajul a fost apreciat de internauți, care s-au grăbit să îi felicite pe cei doi îndrăgostiți.

Jorge și Ramona Podrea, poveste de dragoste neașteptată

Jorge și Ramona Podrea sunt un cuplu care a stârnit multe controverse la început. Multe persoane l-au acuzat pe artist să s-a cuplat cu Ramona Podrea pentru bani, dar l-au criticat dur și în momentul în care acesta a dezvăluit că a înșelat-o pe soția sa.

În podcast-ul lui Cătălin Măruță, Jorge a vorbit despre întâlnirea cu Ramona, dar și cum s-a înfiripat povestea lor de dragoste.

„Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, ea a venit la repetiție pentru că Ilinca (n.r. – fata ei dintr-o relație anterioară) juca și ea la Romeo și Julieta pentru copii. [...] Nu știu ce s-a întâmplat la masă, a fost o chestie de… am stat cu sufletul la gură, eu mă pierdusem. Da, atunci eram căsătorit. Apoi, după nu știu cât timp iar ne-am văzut, eu lucram într-un business. (…) Abia atunci a cunoscut-o și Alina pe Ramona, când făceam afacerile, făceam și întâlnirile. (…) Apoi eu eram fericit că eram singur. Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată.

Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam. Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns două luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari.”, a povestit Jorge.

