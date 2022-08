De necrezut ce firmă și-a înființat Dan Capatos, înainte de a deveni prezentator tv! Activitatea nu era legală în România

Dan Capatos a dezvăluit unul dintre cele mai mari secrete ale sale. Îndrăgitul prezentator tv a avut o firmă, iar activitatea pe care o presta era ilegală în România.

Dan Capatos nu ezită să ne surprindă de fiecare dată, iar acum a aruncat o bombă în showbiz! Îndrăgitul prezentator tv a vorbit despre activitatea pe care a desfășurat-o înainte de a deveni celebtru, dar și cum și-a închis firma, ce era ilegală în acel moment, în România.

Îndrăgitul prezentator a dezvăluit că, acum mulți ani, împreună cu un prieten, și-a deschis o firmă de detectivi particulari, acțiune ce era ilegală în România. Vedeta a povestit cum clienții săi erau străini cu iubite românce și voiau să știe dacă sunt înselați.

„Ceea ce nu ați găsit voi probabil în nicio documentare este că eu am avut agenție de detectivi particulari atunci când erau ilegale. Am avut doi ani, cu un prieten foarte bun. Lucram numai pe cazuri externe și am prins câteva cazuri grave rău. Nu aveai voie, nu era legal în România.

(clienții, n.r.) Erau străini care erau combinați cu românce, iar ele îi înșelau. Noi nu puteam avea firmă de detectivi particulari și atunci încasam prin Western Union”, a dezvăluit Dan Capatos, scrie cancan.ro.

După ce activitatea a devenit legală în România, Dan Capatos și-a închis firma și s-a ocupat de televiziune.

„Am închis-o (firma de detectivi particulari, n.r.) în momentul în care a devenit legală. Pentru că toți polițiștii și toți ăștia… este exact cum se spunea la un moment dat, că dacă s-ar da legea prostituției în România, ar apărea a doua zi felinarele roșii pe stradă. Era totul pregătit. (…) Ei știau că urmează să se dea legea. Sunt oameni care au lucrat în servicii, în poliție, aveau toată tehnica pregătită”, a mai spus Capatos.

Vizionare placuta