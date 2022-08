Durerea de nestins a Andreei Mantea. De 8 ani plânge și se gândește la ce a fost

Andreea Mantea a trecut prin clipe dureroase, acum 8 ani, atunci când a pierdut una dintre cele mai dragi persoane din viața sa. De atunci, vedeta plânge și se gândește într-una la momentele petrecute împreună.

Andreea Mantea a fost invitată în podcastul Ilincăi Vandici, acolo unde a vorbit despre familia sa, carieră, drumul spre succes, provocările de zi cu zi, dar și despre suferințele pe care le-a trăit de-a lungul vremii. Vedeta și-a deschis sufletul și a mărturisit că de 8 ani plânge și se gândește la bunica sa, cea care a plecat din lumea celor vii, însă amintirea ei va rămâne eternă în sufletul Andreei.

Vedetei îi este foarte dor de cea care a crescut-o și spune că în sufletul ei a rămas un gol adânc, imposibil de umplut.

„Încă sufăr, încă plâng. Îmi e dor, îmi lipsește, mă apucă toate stările de atunci. Băi, și sunt 8 ani. Sunt vindecată, dar am dreptul să mă întorc atunci când vreau eu în suferința respectivă. Azi am chef să plâng după ea”, a povestit îndrăgita prezentatoare.

Cum face față haterilor?

Ca oricare altă persoană publică, Andreea Mantea se confruntă și cu haterii, care îi lasă tot felul de comentarii jignitoare. Vedeta spune că acum s-a obișnuit și nu mai este afectată, însă, la început de drum, toate aceste critici le lua personal și o demoralizau.

„Nu ne-am asumat nimic. Nu știam acum 17-18 ani că vine tanti Gherghina și… Noi ne-am trezit cu lucrurile astea. Totul vine treptat. Când eram la început și m-am izbit de valul de negativitate, am suferit enorm și am mers mai departe. Aia e… Ea e la ea acasă, eu sunt la mine acasă. Am și minusuri multe, dar lucrez. Nu zic nu terapiei, dar consider că nu am ce să descopăr prin prisma altui om. Încerc să descopăr prin mine", a mai spus prezentatoarea tv.

