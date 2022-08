Universal Music România i-a acordat discul de platină lui J Balvin pentru vânzările albumelor „Jose

J Balvin a venit pentru a două oară în România, pentru un show live în cadrul festivalului Untold, la opt ani de la prima sa vizită în țară noastră. Cu această ocazie, Universal Music România a anunțat că celebrul artist a primit discul de platină pentru cele mai recente două albume: "Jose" și "Colores".

Dacă materialul "Colores" a primit 2 x Discul de Platină, albumul "Jose" a fost certificat cu de 4 x Discul de Platină.



J Balvin a menționat că România este prima țară din Europa în care a susținut concerte, fiind prezent în luna august a anului 2014, odată cu succesul hitului "Tranquila".



Albumul prin care Balvin a revenit la stilul reggaeton ce l-a consacrat, "Colores", a fost lansat în 2020. Materialul a fost publicat cu câteva zile înainte ca J Balvin să devină artistul latin din zona urbană cu cele mai multe single-uri no. 1 în topul latin.



J Balvin a lansat al șaselea album de studio, "Jose", pe 2 septembrie 2021. Denumit după numele real al artistului, Jose cuprinde cel mai personal efort al lui Balvin până în prezent.



J Balvin este ambasadorul global al reggaeton-ului, câștigând de 5 ori LATIN GRAMMY și fiind unul dintre cei mai ascultați artiști din lume, ocupând locul al 13-lea pe Spoitfy. Artistul are cele mai multe piese no. 1 în Latin Airplay charts, iar piesa "One Day" împreună cu Dua Lipa, Bad Bunny și Tainy are peste 2,3 miliarde de stream-uri și este certificată cu discul de diamant. J. Balvin reprezintă "la nueva escuela", fiind cea mai importantă voce din lumea reggaeton-ului. Cel mai recent album, "Jose", include hit-urile "Qué Más Pues?", împreună cu María Becerra, "Que Locura" și "In Da Getto" cu Skrillex. "In Da Getto" a fost a 31-a piesă a artistului ce ajunge pe primul loc în Latin Airplay.

