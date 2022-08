Codin Maticiuc urmează să devină din nou tată! Imaginea emoționantă cu iubita lui, Ana, și fiica lor, Smaranda

Codin Maticiuc va deveni din nou tată, iar anunțul a fost postat chiar de el, pe pagina sa de Instagram. Alături de iubita lui, Ana, și de micuța Smaranda, Codin că familia lor se va mări cât de curând cu încă un membru.

Codin Maticiuc trece prin cele mai frumoase momente din viața sa, asta pentru că va deveni din nou tată, peste doar câteva luni. Omul de afaceri a făcut fericitul anunț pe pagina sa de Instagram, acolo unde a postat o fotografie cu micuța Smaranda și cu Ana, iubita sa.

Cei trei apar foarte fericiți în fotografie și se bucură de burtica vizibilă a Anei, în care crește viitorul membru al familiei Maticiuc. Codin a publicat fotografia respectivă pentu a-i îndemna pe internauți să doneze bani pentru fundația pe care o are, cu scopul de a sprijini renovarea spitalelor din țară. Mesajul pentru donații este scris pe burtica viitoarei mămici, iar fanii i-au felicitat imediat pentru vestea minunată pe care au împărtășit-o cu ei.

“Copilul numărul 3. Poate el va continua să renoveze spitalele din țara asta. Tati o să îi lase doar un drum bătătorit, câteva legi schimbate (în curând o să mă vedeți în stradă dacă ăștia mai continuă să ne ignore), o fundație și o inițiativă puternică.

Campania noastră continuă, aștept să văd pozele voastre cu indemn la sms, cu tag la Fundatia Metropolis și #mysummerbody și #spitalepublicedinbaniprivati.

Vă las o poză la comentarii ca să vedeți cum arată harta noastră acum. Harta celor care deja ați dat sms la 8845 cu textul FACEM și continuați să rămâneți alături.

Nu știu dacă pot schimba ceva în țara asta dar sunt convins că o vor face copiii mei. Toți au fost și vor merge pe șantierele din spitale, toți au stat cu picioarele goale în curtea orfelinatului și s-au jucat cu ceilalți copii ai mei.

Sunt convins că măcar unul din ei îmi va continua misiunea. Poate chiar numărul 3. Te aștept cu nerăbdare, dragostea mea. Avem multe de trăit împreună!”, a scris Codin Maticiuc în dreptul fotografiilor postate pe social media.

Codin Maticiuc și Ana sunt părinții Smarandei, născută în anul 2019, dar și ai băiețelului Anei, dintr-o relație anterioară.

Totuși, cei doi nu au planuri de căsătorie și nu își doresc să facă în viitorul apropiat acest pas.

„Nu mă însor, păcatele mele. Nici ea nu vrea. Nu ne plac petrecerile astea. Ne plac petrecerile alea la care chiar te distrezi, nu unele unde ai o mie de obligații. Noi, de exemplu, la Smaranda nu am făcut botez, nu am făcut petrecere. Ne-am dus la biserică și am venit acasă cu nașii. Aia a fost”, a declarat fericitul tătic, pentru ego.ro.

