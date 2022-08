Prima ediție a Sounds of Summer – Jam în the Park, evenimentul dedicat improvizației muzicale, se va desfășura în parcul Obor din București între 18 și 21 august iar intrarea pentru public este liberă.

Pe durata celor patru zile, ce au fiecare câte o tematică proprie – orientală, africană, balcanică și latino-americană, vor avea loc concerte live, jam sessions, ateliere interactive de muzică pentru toate vârstele și de creație pentru copii și o zonă de târg. Detalii despre eveniment și despre program se pot găsi pe site-ul: https://soundsofsummer.ro/.

Programul evenimentului este:

18 august 2022 – Ziua Orientală

17:00 – 18:00 - Clubul de Șah Hannibal

17:00 – 18:00 - QIGONG - Trezirea corpului energetic- Medicină tradițională chineză

17:30 – 18:30 - Sound Healing cu gong & boluri tibetane

17:00 – 20:30 - Atelier pentru copii de felinare din borcane - Asociația Culturală Româno-Coreeană Nan Kibun

17:00 – 20:30 – Tatuaje cu henna - Mirela Cristea-Mehndi art/design

17:00 – 20:30 - Atelier senzorial de pictură cu degetele, pictură magică și colorat - Happy Books in partnership with Usborne

18:00 - 18:45 & 19:00 – 19:45 - Workshop flow arts de realizare poi-uri - Salamandre - trupa de foc

18:00 - 18:45 & 19:00 - 19:45 - Workshop interactiv de percuție și flaut - coordonator Melak, invitat Mandela Gajol

20:00 - 22:00 - Concert Karpov not Kasparov

19 august 2022 – Ziua Africană

17:00 – 19:00 - DIY măști africane pentru copii - PLAYOUTH

17:00 – 20:30 - Atelier senzorial de pictură cu degetele, pictură magică și colorat - Happy Books in partnership with Usborne

17:00 – 20:30 - Codițe colorate și împletituri afro - Codițărie

17:00 – 20:30 - Pictură pe ceramică - Ch'artist - Paint Your Own Pottery Studio

18:00 - 18:45 & 19:00 – 19:45 - Workshop flow arts de realizare poi-uri - Salamandre - trupa de foc

18:00 - 18:45 - Workshop interactiv de percuție - coordonator Melak, invitat Ati de Chile

19:00 - 19:45 - Workshop interactiv de percuție, coordonator Melak, invitat Lolo Noukpetor

20:00 - 22:00 - Jam session Melak & Lolo & Ati de Chile

20 august 2022 – Ziua Balcanică

17:00 – 19:00 - Atelier de pictură “Artă din Inimă” - Margot Ionescu

17:00 – 20:30 - Pictură pe ceramică și roata olarului - Ch'artist - Paint Your Own Pottery Studio

17:00 – 20:30 - Codițe colorate și împletituri afro - Codițărie

17:00 – 20:30 - Atelier senzorial de pictură cu degetele, pictură magică și colorat - Happy Books in partnership with Usborne

18:00 - 18:45 & 19:00 – 19:45 - Workshop flow arts de realizare poi-uri - Salamandre - trupa de foc

18:00 - 18:45 & 19:00 – 19:45 - Workshop interactiv de percuție - coordonator Melak, invitat Cosmo

20:00 – 22:00 - Concert Meszecsinka

21 august 2022 – Ziua Latino-americană

11:00 – 11:45 - YinYang Dance - moment artistic și workshop interactiv de dans latino – Bachata

17:00 – 20:30 - Pictură pe ceramică - Ch'artist - Paint Your Own Pottery Studio

11:00 – 20:30 - Codițe colorate și împletituri afro - Codițărie

11:00 - 20.30 - Atelier senzorial de pictură cu degetele, pictură magică și colorat - Happy Books in partnership with Usborne

18:00 - 18:45 & 19:00 - 19:45 - Workshop flow arts de realizare poi-uri - Salamandre - trupa de foc

18:00 – 18:45 - Workshop interactiv de percuție - coordonator Melak

19:00 – 19:45 - Workshop interactiv de percuție - coordonator Melak, invitat Lucas Molina

20:00 – 22:00 - Jam session/concert Lucas Molina & Taraf Flamenco

De asemenea, joi și vineri, între 17:00 – 22:00 și sâmbătă și duminică, între 11:00 – 22:00, vizitatorii se pot bucura și de o zonă expozițională unde vor avea ocazia să întâlnească producători locali sau distribuitori care vor aduce produse delicioase și sănătoase, de gustat sau de luat acasă.

Evenimentul își propune să familiarizeze publicul bucureștean cu conceptul de jam session, în care muzicienii ce nu obișnuiesc să interpreteze în formula respectivă, dar într-un context relativ familiar, improvizează o piesă muzicală și construiesc linii melodice noi bazându-se numai pe inspirația de moment. Activitățile de tip „jam-session” sunt folosite de către muzicieni atunci când își doresc fie să compună o piesă muzicală nouă sau să abordeze o melodie existentă dintr-o nouă perspectivă, iar activitatea e folosită și ca metodă de socializare cu alți pasionați de muzică.

Eveniment organizat de Asociația Culturală Metropolis și co-finanțat de Primăria Sectorului 2.

Parteneri de bine: Asociația KinetoBebe, Asociația Playouth, Asociația Inocenti, Asociația Ajungem Mari, Astroclub Junior, Terra Salin.

Parteneri media: Tanănana, Music Channel, AGERPRES, IQads, Spotmedia, Cărturești, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Psychologies, Bokblog, Kudika, Garbo, PRwave, Goingout.ro, Bucharest-Guide.ro, Probucuresti.ro, Iqool, Munteanu, SMARK.