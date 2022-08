Edward Sanda și Cleopatra Stratan au împlinit un an de la nuntă! Anunțul făcut de cei doi a stârnit multe reacții

Edward Sanda și Cleopatra Stratan sărbătoresc un an de când au spus DA, iar acum cei doi artiști au făcut un anunț în ceea ce îi privește.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au împlinit un an de când și-au legat destinele, un an de la nunta despre care toată presa a vorbit, în acel moment. Cu simplitate și rafinament, fericitul eveniment i-a legat pe cei doi artiști, care și-au jurat dragoste pentru eternitate.

Acum, la un an de la nunta Cleopatrei Stratan cu Edward Sanda, cei doi au făcut un anunț în ceea ce îi privește și și-au declarat iubirea nemărginită, pe rețelele de socializare.

„1 an de când am spus «Da»! Te iubesc infinit, regina mea! 1 an plin de trăiri și sentimente unice! Mulțumesc că exiști în viața mea în fiecare zi!”, a scris Edward Sanda pe rețelele de socializare.

La rândul ei, și Cleopatra Stratan a scris un mesaj pentru alesul inimii sale.

„Te iubesc dintotdeauna pentru totdeauna! Astăzi împlinim 1 an de când ne-am unit oficial destinele!”, a scris artista.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda împart treburile gospodărești

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se înțeleg de minune în ceea ce privește treburile casnice, iar cei doi reușesc cu brio să își împartă atribuțiile.

„Încă nu am trecut prin toate situațiile vieții ca să pot să îmi dau seama ce poate face el și eu nu, dar din ceea ce am trăit până acum, de când ne-am mutat împreună, ce pot să fac și eu, poate să facă și el și invers”, i-a mărturisit Cleopatra Stratan, Alexandrei Ungureanu, în emisiunea online pe care o moderează.

Vizionare placuta