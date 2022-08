Dieta cu dulciuri a Andreei Bălan! Artista nu își refuză nicio plăcere culinară, iar la miezul nopții mănâncă...biscuiți cu gem!

Andreea Bălan este într-o formă fizică de invidiat, asta după două nașteri, dar și alte probleme de sănătate. Vedeta face multă mișcare, însă la capitolul alimentație, artista nu își refuză nicio plăcere culinară.

Andreea Bălan are mare grijă de ea, atât de interiorul său, cât și de exterior. Vedeta are un ritual de la care nu se abate, iar mișcarea zilnică nu lipsește din rutina sa.

Artista este mare fan dulciuri și nu își refuză nicio plăcere, astfel că vedeta se răsfață chiar și la miezul nopții cu biscuiți. Totuși, Andreea Bălan știe să compenseze micile plăceri culinare și face mult sport, dar și masaj, de trei ori pe săptămână.

"Tot mi-ați scris să mă mai îngraș… Iată că v-am ascultat. Biscuiții cu gem sunt nelipsiți de la miezul nopții. Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta, cu prăjituri, ciocolată și… cu multă apă, mult sport (o oră zilnic), mult dans (de trei ori pe săptămână), masaj (de trei ori pe săptămână) + alte activități cu efort intens. Nu-mi refuz nicio plăcere, dar știu să compensez”, a povestit artista, acum ceva timp, pe pagina sa de Instagram.

Andreea Bălan le-a mai spus fanilor care sunt dimensiunile sale, și chiar dacă nu sunt perfecte, artista este mulțumită de felul în care arată. Vedeta se încadrează între 84 – 62 – 90, iar problemele cu spatele au însoțit-o întotdeauna.

“Am spatele mic, am spatele mic… ele sunt… ele sunt! Dar, am spatele foarte mic. Dintotdeauna am avut așa și 49 de kilograme. Nu mănânci, nu mănânci! Ăsta e secretul! (…). Când eram mai tânără, la 25 de ani, credeam că nu o să pot duce o sarcină la capăt din cauza durerilor de spate. Fusesem la «Dansez pentru tine» în Mexic și mă durea spatele de la tot ce am făcut acolo… Și am crezut că, dinc cauza greutății bebelușului nu o să pot duce sarcina la capăt și iată-mă că am făcut două sarcini. Dar și pe prima, când am rămas gravidă, eram așa… un pic speriată. Mi-a fost frică! Bebelușul e greu, știi? Și tot centrul de greutate se schimbă. Am luat 12 kg și în timpul primei sarcini, și în timpul celei de-a doua. Dar iată că dacă vrei, poți!”, a spus Andreea Bălan într-un video postat pe canalul ei de Youtube.

