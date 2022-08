Secretul siluetei Oanei Roman! Vedeta a slăbit 25 de kg, fară să facă sport

Oana Roman arată tot mai bine, iar secretul ei constă în cele 25 de kilograme pe care a reușit să le dea jos. Vedeta nu poate face sport, însă a apelat la alte proceduri care au dat imediat rezultate.

Oana Roman este într-o formă fizică de invidiat, iar în ultimii ani, vedeta a reușit să dea jos nu mai puțin de 25 de kilograme. Fiica lui Petre Roman se bucură de o viață sănătoasă și echilibrată, unde alimentația ocupă un rol principal în rutina de zi cu zi.

Oana Roman a reușit să slăbească spectaculos, însă nu a apelat la sport, având interdicție de la medic, asta după ce a suferit o operație complicată la nivelul abdomenului, imediat după ce a născut.

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari.

Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a povestit vedeta, scrie libertatea.ro.

Oana Roman are o regulă strictă de la care nu se abate atunci când vine vorba despre regimul său alimentar. Vedeta are o pauză de 16 ore între două mese, iar cu regimul alimentar și tratamentele pe care le face, Oana Roman este în cea mai bună formă a sa din ultimii 15 ani.

„Ideea e să existe o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi, de aceea eu nu am niște ore fixe. Dacă mănânc seara la opt, a doua zi mănânc la prânz, pe la 13.00, 14.00, ideea este să respectăm acest interval de 16 ore, în care să nu mâncăm nimic solid și nimic cu zahăr. Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani. Cu dietă și proceduri am o siluetă care nu e perfectă, dar de care sunt foarte mulțumită. Progresul realizat în ultimii ani este notabil”, a adăugat ea.

